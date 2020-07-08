Премьер-министр Денис Шмыгаль просит МОН и Минобороны согласовать свои действия и предоставить выпускникам, которые хотят поступить в университеты, отсрочки от весеннего призыва. А все потому, что вузы отложили даты вступительной компании.

Об этом он заявил на заседании правительства, пишет 24 канал.

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Он считает, что 18-летние парни, которые хотят поступить в вуз, должны получить возможность отсрочки призыва. "Наверное, не стоит бежать сейчас срочно вручать повестки", – заявил Шмыгаль.

Поэтому премьер-министр поручил руководителям Министерства образования и науки и Минстерства обороны Украины скоординировать свои действия по урегулированию этого вопроса. Также необходимо по этому поводу обратиться в военные комиссариаты на местах и ​​к главам обладминистраций.

Отметим, что отсрочка от весеннего призыва необходима в связи со смещением дат вступительной кампании. В МОН отмечают, что в текущем году начало вступительной кампании перенесено на август, а весенний призыв продлен до конца июля.

Накануне и.о. министра образования Сергей Шкарлет написал письмо в Минобороны с просьбой принять решение по призыву абитуриентов уже во время осеннего призыва, в случае если они не продолжат обучение.

Обязателен ли призыв для 18-летних юношей

Генеральный штаб ВСУ обнародовал разъяснение относительно призыва в мае – июле 2020 года и подчеркнул, что мужчин в возрасте от 18 лет будут брать на службу только по их собственной воле.

По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, обязательный призыв будет происходить только с 20 лет. Сейчас готовится нормативный акт, который указывает, что никакого обязательного призыва с 18 лет не будет. Только по письменному заявлению желающих юношей.

"Мы также отменим практику, которая была незаконной, когда юношей призывали на улицах, в клубах, в очередях. Такие практики были, особенно в крупных городах", – подчеркнул министр.