Прем'єр-міністр Денис Шмигаль просить МОН та Міноборони узгодити свої дії та надати випускникам, які хочуть вступити до університетів, відстрочки від весняного призову. А все через те, що вузи відклали дати вступної компанії.

Про це він заявив на засіданні уряду, пише 24 канал.

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Він вважає, що 18-річні хлопці, які хочуть вступити до ВНЗ, повинні отримати можливість відстрочки призову. "Напевно, не варто бігти зараз терміново вручати повістки", – заявив Шмигаль.

Тому прем'єр-міністр доручив керівникам Міністерств освіти і науки та Мінстерства оборони України скоординувати свої дії щодо врегулювання цього питання. Також необхідно з цього приводу звернутися до військових комісаріатів на місцях і главами обладміністрацій.

Зазначимо, що відстрочка від весняного призову необхідна у зв'язку зі зміщенням дат вступної кампанії. У МОН зазначають, що в поточному році початок вступної кампанії перенесено на серпень, а весняний призов продовжений до кінця липня.

Напередодні в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет написав лист у Міноборони з проханням прийняти рішення щодо призову абітурієнтів уже під час осіннього призову, у разі якщо вони не продовжать навчання.

Чи обов'язковий призов для 18-річних юнаків

Генеральний штабу ЗСУ оприлюднив роз’яснення щодо призову у травні – липні 2020 року та наголосив, що чоловіків віком від 18 років братимуть на службу лише з їхньої власної волі.

За словами міністра оборони України Андрія Загороднюка, обов’язковий призов відбуватиметься лише з 20 років. Зараз готується нормативний акт, який вказуватиме, що ніякого обов’язкового призову з 18 років не буде. Тільки за письмовою заявою охочих юнаків.

"Ми також скасуємо практику, яка була незаконною, коли юнаків призивали на вулицях, у клубах, в чергах. Такі практики були, особливо у великих містах", – наголосив міністр.