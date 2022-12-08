Почти 4,5 тысяч украинских студентов перевели на бюджет
Источник:Сергей Шкарлет
На бюджет в украинских вузах с платной формы перевели почти 4,5 тысяч студентов. Это дети погибших воинов, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, а также жителей особо опасных территорий.
Они были зачислены в колледжи и вузы до 2021 года включительно. Всего в МОН получили более 22 тысяч обращений студентов по переводу на бюджет.
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Почти 4,5 тысяч студентов перевели на бюджет
Так, специалисты Минобразования проработали запросы на перевод студентов от 212 колледжей и вузов.
Разрешение для перевода на бюджет получили почти 4,5 тысячи студентов.
В целом до конца года переведут на бюджетные места всех имеющих на это право и подал подтверждающие документы до 18 ноября 2022 года.
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Как проходила вступительная кампания в вузе в 2022 году
- В этом году из-за полномасштабной войны в Украине абитуриенты писали национальный мультимедийный тест по трем предметам вместо ВНО.
- По его результатам выпускники школ и поступали в вузы.
- В этом году выпускники, выехавшие за границу из-за войны, впервые могли написать мультимедийный тест в 58 городах 32 стран мира.
- В общей сложности его составляли почти 215 тысяч абитуриентов. Из них более 23 тысяч человек – за рубежом.
- Более 10 тысяч участников национального мультимедийного теста, по словам главы МОН, получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Также почти 2 тысячи человек – по двум предметам и более 560 – по трем
- На бакалавриат, на бюджет, в украинские вузы в этом году поступило более 63 тысяч человек. На платную форму обучения – около 78 тысяч абитуриентов, добавил министр.
- При этом около 190 поступающих будут учиться в частных вузах за средства государства.
- Также в этом году причислили почти полмиллиона абитуриентов в колледжи.