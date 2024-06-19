Запрет смартфонов в школах: заработает ли в Украине и как это работает в США и Британии

По миру шагает новый образовательный тренд – в школах запрещают использование смартфонов. В Лондоне 17 школ решили отказаться от смартфонов на фоне общественного беспокойства "телефонным детством". Еще три государственные школы работают над внедрением этой политики.

Аналогичные правила действуют и в некоторых школах в Канаде и США, и рассматриваются в Венгрии. Причиной подобных ограничений их инициаторы называют влияние смартфонов и соцсетей на благосостояние и образование детей.

Как школы запрещают смартфоны детям и будет ли подобная практика в Украине – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о запрете смартфонов в британских школах

В июне объединение 17 из 20 государственных школ лондонского района Саутворк объявило об отказе от использования смартфонов – из-за беспокойства общественности "телефонным детством", пишет The Guardian. Директора школ не только хотят ограничить использование телефонов внутри заведений, но и вне школьных ворот. Другие три государственные школы в районе работают над внедрением этой политики.

В феврале 2024 года в Великобритании правительство разрешило школам запрещать мобильные телефоны по всей Англии в рамках плана правительства по улучшению поведения в классах. По данным британского телеком-регулятора Ofcom, 97% детей до 12 лет имеют собственный мобильный телефон.Использование мобильных телефонов в школах может привести к буллингу в интернете и отвлечению от учебного процесса.



Стоит ли школьникам пользоваться смартфонами / Фото David Kennedy / Unsplash

Школы планируют распространить документы о вреде смартфонов и соцсетей среди учеников. Среди опасностей:

проблемы с психическим здоровьем;

зависимость от экранного времени;

влияние на сон и концентрацию внимания;

доступ к неприемлемому и отталкивающему контенту;

повышенный риск краж и ограблений.

Мы решили объединить усилия после того, как воочию увидели негативное влияние смартфонов и социальных медиа на благосостояние и образование наших детей. Хотя проблемы, которые нам приходилось решать, обычно возникали во внешкольное время, часто это негативное поведение проявлялось и в школе,

– говорит Майк Бакстер, директор академии лондонского Сити.

Школы договорились, что любой телефон, которым ученик пользуется в течение учебного дня, будет конфискован. Если телефон является обычным мобильным телефоном – без доступа к Wi-Fi – его вернут относительно быстро. Однако если это смартфоном, его не вернут в течение недели или пока родители не заберут его сами.

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Джессика Уэст, директор академии Ark Walworth, считает, что школы должны принять меры, поскольку это раньше не сделали крупные технологические компании.

Какова ситуация с запретом смартфонов в США

Недавний отчет комитета по вопросам образования Палаты общин Великобритании показал, что проводить много времени перед экраном становится все более привычным для детей и подростков. Этот показатель увеличился на 52% в период с 2020 по 2022 год. Согласно отчету, почти 25% детей и молодых людей используют свои смартфоны способом, который соответствует поведенческой зависимости.Сейчас объединения против использования смартфонов детьми действуют в США, ОАЭ, Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии и Португалии. В Великобритании участились случаи, когда родители объединяются, чтобы заключить "соглашения" не давать своим детям смартфоны по крайней мере до 14 лет.

В США три штата за последнее время приняли законы, которые запрещают или ограничивают использование мобильных телефонов в школах, пишет USA Today. Первой это сделала Флорида в 2023 году. Не все ограничения выглядят одинаково: некоторые школы позволяют ученикам пользоваться телефонами во время обеда и в перерывах между уроками, а другие запрещают любое использование смартфонов внутри школ.



Современные дети слишком привыкли к смартфонам / Фото Carl Jorgensen / Unsplash

В 2024 году законодатели по меньшей мере восьми штатов рассматривают возможность принять аналогичные законы. Среди штатов, которые уже ввели ограничения – Индиана, где использование телефонов ограничили во время уроков, и Огайо, где есть требование от каждого школьного округа ввести официальную политику по использованию мобильных телефонов в учебное время.

Венгрия. Можно брать смартфон только для обучения и связи с родителями

Согласно исследованию Common Sense Media , подростки получают около 240 уведомлений на мобильный телефон в течение дня, четверть из них – во время уроков.

Неограниченное пользование мобильными телефонами в школах негативно влияет на внимание и успеваемость учеников, заявил Бенце Ретвари, парламентский государственный секретарь министерства внутренних дел Венгрии, ссылаясь на местные и международные исследования ЮНЕСКО и ООН. Сейчас в местном парламенте рассматривают законопроект, цель которого – создать правовую основу для регулирования использования мобильных телефонов в школах, сообщает Hungary Today.

Перед представлением законопроекта МВД Венгрии также провело цифровую консультацию. Большинство опрошенных учителей и директоров подтверждают необходимость регулирования использования мобильных телефонов в школах, поскольку они отвлекают учеников.

Учителям труднее преподавать и удерживать внимание учеников в течение 45 минут на уроке, если ученики во время урока или даже на перемене разговаривают по мобильному телефону,

– говорит Ретвари.

В то же время законопроект позволяет использование смартфонов до или после уроков, а при необходимости ученики могут связаться со своими родителями. Также смартфон можно принести на урок, если это нужно для изучения материала.

Смартфоны нужны школьникам. Какова ситуация в Украине

В Украине отсутствуют общегосударственные ограничения пользования смартфонами в школах. Но с сентября прошлого года во Львове решили запретить использовать мобильные телефоны в школах.

По мнению руководителя управления образования Львовского городского совета Андрея Закалюка, это не только заставит учеников сосредоточиться на учебе, но и будет способствовать живому общению между детьми.

Так во многих школах за рубежом, так во многих частных школах, хороших школах. И все учебные заведения, которые это внедрили, приводят много преимуществ такой инициативы,

– сказал Закалюк.

Во Львовском горсовете отметили, что о воздушной тревоге детей уведомят в школе, так же и дадут знать, если смартфон понадобится для процесса обучения.

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На ограничения отреагировали родительские сообщества, которые категорически выступили против любого запрета – телефон является средством безопасности и быстрой связи с родителями в случае чрезвычайной ситуации. После этого Управление образования Львовского городского совета предложило урегулировать использование смартфонов на усмотрение школ.

Впоследствии к ситуации подключился образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. В Управлении образования Львова вместе с ним обсудили ситуацию и решили, что вопрос использования мобильных телефонов требует урегулирования. Сейчас отсутствует четкое понимание ситуации в учебных заведениях по этому вопросу, поскольку не проводились соответствующие мониторинговые исследования.

В классах, где отсутствуют напечатанные учебники (пятый и шестой), ученики постоянно используют мобильные телефоны в образовательном процессе.

Участники собраний решили инициировать разработку нормативно-правового акта по использованию мобильных телефонов в учебных заведениях. Самым важным результатом обсуждения стало общее мнение, что запрет ничего не решит – необходимо в правовом поле разрабатывать правила использования мобильных телефонов, которые будут приниматься всеми участниками образовательного процесса,

– говорится в сообщении образовательного омбудсмена.

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Что с приложением "Мрия" в Украине

Пока в других странах школьникам запрещают смартфоны, в Украине в начале июня запустили приложение "Мрия" для учителей и учеников – его тестируют в 40 школах. Это приложение похожее на "Дію", там педагоги могут проверить журналы, план дня, библиотеку контента и чаты с родителями и учениками.

В современном мире смартфон с интернетом – это необходимость, прокомментировали 24 Каналу в Минцифре:

"Поэтому дети с детства должны научиться, как быть ответственным цифровым гражданином и защищать себя от онлайн-угроз: кибербуллинга, дезинформации или онлайн-груминга".

В контексте Украины – это возможность сохранить непрерывное обучение в условиях полномасштабного вторжения России. Когда вместо звонков раздаются тревожные сирены и взрывы, классы переносятся в укрытие, а часть учеников вынужденно перемещается в более безопасные города. Нужны решения, которые позволят учиться и сохранять вовлеченность где угодно: онлайн, офлайн или гибридно,

– говорят в Минцифре.

Приложение "Мрия" должно стать инструментом, что сделает процесс обучения более эффективным и прозрачным для всех участников, утверждают в министерстве:

"На уроках дети будут учиться, а приложение поможет им управлять этим процессом, исследовать себя в разных направлениях и с детства раскрывать потенциал". Среди стремлений Минцифры – сделать так, чтобы "Мрия" могла конкурировать с TikTok за внимание детей, внедрить искусственный интеллект, что будет рекомендовать образовательный контент.

В условиях полномасштабной войны, когда процесс обучения прерывается воздушными тревогами и обесточиванием, не говоря о непосредственной угрозе боевых действий, ограничения в коммуникации школьников будут только вредить. Вместо этого внедрение образовательного приложения, которое будет отвлекать от развлекательного контента и делать обучение более эффективным, должно улучшить ситуацию.