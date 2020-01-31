Запретить смартфоны на уроках будет бессмысленным шагом, – эксперт
Накануне в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий запрет использования телефона во время уроков. Такое предложение вызвало немало дискуссий о целесообразности этого шага.
Почему такой запрет является лишь популистским шагом пояснил эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Николай Скиба, пишет "Слово и Дело".
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По мнению эксперта, запрет гаджетов является необдуманным шагом. Также важно учитывать возраст ученика.
Такие запреты опираются на определенные настроения, в частности родителей, которые беспокоятся, что дети много времени проводят с гаджетами, хотя нередко сами родители используют их для того, чтобы, например, отвлечь внимание ребенка,
– отметил Николай Скиба.
Эксперт рассказал, что эффективнее было бы привлечь гаджеты в учебный процесс.
Можно изучать почву, определить содержание пестицидов в овощах и фруктах и многое другое. Например, с помощью ботанического приложения можно получить много полезной информации об определенном растении,
– объясняет Николай Скиба.
По его словам, дети часто просто не знают всех полезных функций своих смартфонов. Именно поэтому учителя должны показывать ученикам, как использовать гаджеты с пользой для них.
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Сколько в Украине всего школьников?Всего в средних школах на территории Украины учатся более 3,8 миллиона учеников.