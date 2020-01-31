Запретить смартфоны на уроках будет бессмысленным шагом, – эксперт

Накануне в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий запрет использования телефона во время уроков. Такое предложение вызвало немало дискуссий о целесообразности этого шага.

Почему такой запрет является лишь популистским шагом пояснил эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Николай Скиба, пишет "Слово и Дело".

Подробнее об этом: На уроках могут запретить смартфоны – подан законопроект

По мнению эксперта, запрет гаджетов является необдуманным шагом. Также важно учитывать возраст ученика.

Такие запреты опираются на определенные настроения, в частности родителей, которые беспокоятся, что дети много времени проводят с гаджетами, хотя нередко сами родители используют их для того, чтобы, например, отвлечь внимание ребенка,

– отметил Николай Скиба.

Эксперт рассказал, что эффективнее было бы привлечь гаджеты в учебный процесс.

Можно изучать почву, определить содержание пестицидов в овощах и фруктах и ​​многое другое. Например, с помощью ботанического приложения можно получить много полезной информации об определенном растении,

– объясняет Николай Скиба.

По его словам, дети часто просто не знают всех полезных функций своих смартфонов. Именно поэтому учителя должны показывать ученикам, как использовать гаджеты с пользой для них.

Вас заинтересует: Дети рассказали, почему они прогуливают школу

Сколько в Украине всего школьников?Всего в средних школах на территории Украины учатся более 3,8 миллиона учеников.