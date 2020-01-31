Заборонити смартфони на уроках буде безглуздим кроком, – експерт

Напередодні в українському парламенті зареєстрували законопроєкт, який передбачає заборону використання телефону під час уроків. Така пропозиція викликала чимало дискусій щодо доцільності цього кроку.

Чому така заборона є лише популістським кроком пояснив експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Микола Скиба, пише "Слово і Діло".

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На думку експерта, заборона гаджетів є необдуманим кроком. Також важливо враховувати вік учня.

Такі заборони спираються на певні настрої, зокрема батьків, які турбуються, що діти багато часу проводять із гаджетами, хоча нерідко самі ж батьки використовують їх для того, щоб, наприклад, відвернути увагу дитини,

– зазначив Микола Скиба.

Експерт розповів, що ефективніше було б залучити гаджети до навчального процесу.

Можна вивчати ґрунт, визначити вміст пестицидів у овочах і фруктах і багато чого іншого. Наприклад, за допомогою ботанічного додатка можна отримати багато корисної інформації про певну рослину,

– пояснює Микола Скиба.

За його словами, діти часто просто не знають усіх корисних функцій своїх смартфонів. Саме тому вчителі повинні показувати учням як використовувати гаджети з користю для них.

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