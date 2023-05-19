Для поступления на магистратуру студентам нужно сдать Единый вступительный экзамен. Регистрация на него продлится еще до 31 мая, но уже сейчас можно констатировать настоящий бум на обучение на магистратуре.

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Сколько людей хотят сдавать тест для поступления на магистратуру

Как заявили в Украинском центре оценивания качества образования, на ЕВИ уже зарегистрировалось около 24 тысяч человек. Также известно, что примерно тысячу наших граждан изъявили желание составлять ЕВИ в других странах.

Также поступающим напоминают, что некоторые специальности нуждаются также в сдаче предметного теста единого профессионального экзамена. Речь идет о следующих направлениях:

социальные и поведенческие науки;

управление и администрирование;

право;

публичное управление и администрирование;

международные отношения;

журналистика.

Пока известно, что на ЕПЭ уже зарегистрировались почти половина общего количества – более 11 тысяч. Наибольшей популярностью пользуются право и управление и администрирование.

Абитуриентам напоминают – для регистрации на вступительные тесты студентам обратиться в приемные комиссии вузы (это можно сделать как очно, так и дистанционно). После регистрации нужно получить специальный экзаменационный лист с данными для входа на страницу "Кабинет абитуриента".