Для вступу на магістратуру студентам потрібно скласти Єдиний вступний іспит. Реєстрація на нього триватиме ще до 31 травня, але вже зараз можна констатувати справжній бум на навчання на магістратурі.

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Скільки людей хочуть складати тест для вступу на магістратуру

Як заявили в Українському центрі оцінювання якості освіти, на ЄВІ вже зареєструвалося близько 24 тисяч осіб. Також відомо, що як приблизно тисячу наших громадян виявили бажання складати ЄВІ в інших країнах.

Також вступникам нагадують, що деякі спеціальності потребують також складання предметного тесту єдиного фахового випробування. Йдеться про такі напрямки:

соціальні та поведінкові науки;

управління та адміністрування;

право;

публічне управління та адміністрування;

міжнародні відносини;

журналістика.

Наразі відомо, що на ЄФВВ вже зареєструвалися майже половина загальної кількості – більш як 11 тисяч. Найбільшою популярністю користуються право і управління та адміністрування.

Абітурієнтам нагадують – для реєстрації на вступні тести студентам звернутися до приймальних комісій виші (це можна зробити як очно, так і дистанційно). Після реєстрації потрібно отримати спеціальний екзаменаційний листок з даними для входу на сторінку "Кабінет вступника".