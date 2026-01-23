Работники взамен – в соответствии с утвержденными в каждом учебном заведении сроков выплаты зарплаты. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Как будут начислять зарплаты преподавателям?
С 1 января 2026 года должностные оклады (тарифные ставки) в бюджетной сфере рассчитывают с учетом размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки – 3 470 гривен. Вместе с должностными окладами пересматривают и совмещенные с ними надбавки и доплаты.
Отдельно для педагогических и научно-педагогических работников заведений и учреждений государственной и коммунальной формы собственности с 1 января 2026 года установили повышение должностных окладов с показателем 40%. Для тех, у кого повышение уже действовало на уровне 10%, рост в январе составляет примерно 30%.
Заметим, что повышение применяют к должностным окладам и выплатам, которые финансируют из бюджета государственного или местного.
Что известно о повышении зарплат педагогов?
В Государственном бюджете на 2026 год заложили повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников.
Говорится о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.
В МОН отмечали, что это будет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы.
Зарплаты педагогов в детских садах в Украине также вырастут. Их должностные оклады повысят на 30% с 1 января 2026 года.