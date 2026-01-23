Работники взамен – в соответствии с утвержденными в каждом учебном заведении сроков выплаты зарплаты. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Как будут начислять зарплаты преподавателям?

С 1 января 2026 года должностные оклады (тарифные ставки) в бюджетной сфере рассчитывают с учетом размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки – 3 470 гривен. Вместе с должностными окладами пересматривают и совмещенные с ними надбавки и доплаты.

Отдельно для педагогических и научно-педагогических работников заведений и учреждений государственной и коммунальной формы собственности с 1 января 2026 года установили повышение должностных окладов с показателем 40%. Для тех, у кого повышение уже действовало на уровне 10%, рост в январе составляет примерно 30%.

Заметим, что повышение применяют к должностным окладам и выплатам, которые финансируют из бюджета государственного или местного.

Что известно о повышении зарплат педагогов?