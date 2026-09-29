Задумывались ли вы, почему именно второй месяц осени получил такое название и какие еще народные названия существовали? Рассказываем со ссылкой на "Литературный Город".

Почему "жовтень" так называется и как еще его называли?

Украинские названия месяцев имеют интересную историю и тесно связаны с природой, сезонными изменениями и традиционным бытом. В отличие от латинских названий, которые в основном происходят от имен богов, правителей или числительных, украинские названия часто подсказывают, что именно происходит вокруг в определенное время года. Именно поэтому иностранцам бывает непросто их запомнить. А еще у каждого месяца есть не одно название: в народе их называли по-разному – в зависимости от погоды, природных явлений, сельскохозяйственных работ и обычаев.

Через несколько дней начнется новый осенний месяц, и его название не такое уж и однозначное. Желтые листья на деревьях – первое, что приходит на ум, когда слышим слово "жовтень". И это не случайно: название месяца связано именно с пожелтением листьев осенью.

Но есть интересный нюанс. Когда-то слово "жовтень" обозначало не десятый, а девятый месяц года – "вересень". Именно так его фиксировали украинские словари и календари еще в начале XX века. Впоследствии названия закрепились в современном значении: "вересень стал вереснем", а "жовтень – жовтнем".

Но народная фантазия на этом не остановилась. Второй месяц осени имел немало других названий, и каждое из них – словно маленькая зарисовка из древней жизни и мировоззрений:

"Весильник" – потому что после завершения основных полевых работ наступала пора свадеб. Часто их устраивали после Покрова.

"Грязень" – из-за осенних дождей, размытых дорог и грязи. Знакомое ощущение, не так ли?

"Хмурень" – за пасмурные дни, когда солнце все реже выглядывает из-за облаков.

Зазимник и передзимник – названия, которые напоминали: зима уже не за горами.

А еще октябрь называли "листобоем", "древопилнем" и "листопадником".

Кстати, в древних украинских письменных памятниках десятый месяц встречался и под названием "листопад". Таким образом, привычный нам календарный порядок названий формировался постепенно.

Интересно! В Словаре Бориса Гринченко встречается еще одно значение слова "жовтень" – у гончаров: желтая краска для расписывания посуды. Знали об этом?

Можно ли говорить "жовтень-мысяць"?

Есть еще одна лингвистическая деталь, на которую обращает внимание Ольга Багний: названия месяцев не требуют слова "месяц" после себя. Поэтому выражения "октябрь-месяц", "декабрь-месяц" или "сентябрь-месяц" – излишнее повторение одного и того же смысла.

Ведь слово "октябрь" уже обозначает конкретный месяц календаря. Когда мы добавляем к нему еще и слово "месяц", то фактически дважды говорим об одном и том же – образуется тавтология. Поэтому вместо "В октябре-месяце деревья сбрасывают листья" естественнее сказать: "В октябре деревья сбрасывают листья".

Смотрите видео от Ольги Багний

Получается, "жовтень" – это не только о желтых листьях. Это еще и о свадебном сезоне, осенней непогоде и ожидании зимы. А какое из народных названий вам нравится больше всего?