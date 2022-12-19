Директор департамента образования и науки Николаевской ОВА Алла Велиховская рассказала, что решение о продолжительности и сроках каникул для учащихся принимает руководство школ. Расписание отдыха зависит от выполненной программы и условий, в которых идет обучение.
Важно Зимние каникулы 2022 – 2023: когда и сколько будут отдыхать школьники в разных регионах Украины
Когда каникулы в школах Николаева
В большинстве школ области зимние каникулы в школах стартуют 25 декабря. Продлятся до 8 января 2023 года.
Практически по всей Николаевской области дети уходят на зимние каникулы 25 декабря. Однако каждая школа и община решает это самостоятельно. У нас есть те, кто будет отдыхать только с 29 декабря по 31 декабря,
– уточнила Велиховская.
Возобновление обучения также зависит от даты, с которой дети ушли на каникулы. Ведь, по словам чиновника, в некоторых школах дети учились в субботу. Есть и такие учебные заведения, ученики которых вынужденно отдыхали более недели на осенних каникулах.
Некоторые школы специально сократили осенние каникулы, чтобы зимой их увеличить. Есть школы, которые занимаются по обычному графику: одна неделя отдых осенью, две недели зимой и неделя будет весной,
– добавила директор департамента образования и науки Николаевской ОВА.
Главное, чтобы продолжительность всех каникул за год не превышала 30 календарных дней.
Когда будут отдыхать ученики в Черкассах
В учеников черкасских школ каникулы продлятся с 24 декабря по 8 января. Об этом Общественном рассказала заместитель мэра города Анастасия Чубина.
При этом она уточнила, что даты будут такими же даже в случае изменения ситуации в безопасности.
В департаменте образования и гуманитарной политики добавили, что обучение пока продолжается по графику. Со второго семестра к очной учебе присоединят большее число школьников.
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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
- Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
- Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
- Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
- Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.