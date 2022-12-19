Директор департамента образования и науки Николаевской ОВА Алла Велиховская рассказала, что решение о продолжительности и сроках каникул для учащихся принимает руководство школ. Расписание отдыха зависит от выполненной программы и условий, в которых идет обучение.

Важно Зимние каникулы 2022 – 2023: когда и сколько будут отдыхать школьники в разных регионах Украины

Когда каникулы в школах Николаева

В большинстве школ области зимние каникулы в школах стартуют 25 декабря. Продлятся до 8 января 2023 года.

Практически по всей Николаевской области дети уходят на зимние каникулы 25 декабря. Однако каждая школа и община решает это самостоятельно. У нас есть те, кто будет отдыхать только с 29 декабря по 31 декабря,

– уточнила Велиховская.

Возобновление обучения также зависит от даты, с которой дети ушли на каникулы. Ведь, по словам чиновника, в некоторых школах дети учились в субботу. Есть и такие учебные заведения, ученики которых вынужденно отдыхали более недели на осенних каникулах.

Некоторые школы специально сократили осенние каникулы, чтобы зимой их увеличить. Есть школы, которые занимаются по обычному графику: одна неделя отдых осенью, две недели зимой и неделя будет весной,

– добавила директор департамента образования и науки Николаевской ОВА.

Главное, чтобы продолжительность всех каникул за год не превышала 30 календарных дней.

Когда будут отдыхать ученики в Черкассах

В учеников черкасских школ каникулы продлятся с 24 декабря по 8 января. Об этом Общественном рассказала заместитель мэра города Анастасия Чубина.

При этом она уточнила, что даты будут такими же даже в случае изменения ситуации в безопасности.

В департаменте образования и гуманитарной политики добавили, что обучение пока продолжается по графику. Со второго семестра к очной учебе присоединят большее число школьников.

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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины