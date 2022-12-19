Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська розповіла, що рішення про тривалість та терміни канікул для учнів ухвалює керівництво шкіл. Розклад відпочинку залежить від виконаної програми та умов, в яких триває навчання.

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Коли канікули у школах Миколаївщини

У більшості шкіл області зимові канікули у школах стартують 25 грудня. Триватимуть до 8 січня 2023 року.

Практично по всій Миколаївській області діти йдуть на зимові канікули 25 грудня. Проте кожна школа і громада вирішує це самостійно. У нас є ті, хто відпочиватиме тільки із 29 грудня по 31 грудня,

– уточнила Веліховська.

Поновлення навчання також залежить від дати, з якої діти пішли на канікули. Адже, за словами чиновниці, у деяких школах діти вчилися у суботу. Є й такі заклади освіти, учні яких вимушено відпочивали понад тиждень на осінніх канікулах.

Деякі школи спеціально скоротили осінні канікули, щоб взимку їх збільшити. Є школи, які займаються за звичайним графіком: один тиждень відпочинок восени, два тижні взимку і тиждень буде навесні,

– додала директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА.

Головне, аби тривалість усіх канікул протягом року не перевищувала 30 календарних днів.

Коли відпочиватимуть учні у Черкасах

В учнів черкаських шкіл канікули триватимуть з 24 грудня по 8 січня. Про це Суспільному розповіла заступниця мера міста Анастасія Чубіна.

При цьому вона уточнила, що дати будуть такими ж навіть у разі зміни безпекової ситуації.

У департаменті освіти та гуманітарної політики додали, що навчання поки триває за графіком. Із другого семестру до очного навчання приєднають більше школярів.

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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України