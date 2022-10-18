У школах Чернігова змінюють формат навчання: як вчитимуться діти

Через масовані ракетні обстріли Росією України минулого тижня майже всі навчальні заклади в Україні перевели на дистанційку. З 17 жовтня школи в окремих регіонах знову запрацювали офлайн. Однак агресор продовжує терор.

Змушені змінити формат навчання школярів зокрема у Чернігові. Начальник міського управління освіти Василь Білогура розповів, що зміни набудуть чинності вже 18 жовтня.

Читайте Скільки закладів освіти в Україні мають укриття і є безпечними для навчання

Як вчитимуться діти у Чернігові

Так, з 18 жовтня чернігівські школи переводять на дистанційне навчання. Діти вчитимуться онлайн, за словами чиновника, до кінця тижня. Після цього вони планово йдуть на канікули.

Це рішення пов’язане з довгою тривалістю повітряних тривог в місті,

– уточнив Білогура.

Він додав, що така ситуація ускладнює організацію навчання у школах.

Як вчитимуться діти в інших областях

На Тернопільщині у школах, де є укриття, з 17 жовтня відновили очне навчання, пише "Суспільне". В офлайн форматі працює 801 заклад освіти, змішано – 375, дистанційно – 22 навчальні заклади.

17 жовтня у Житомирі запрацювали дитсадки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару, інформує "Суспільне".

А на Черкащині з 17 жовтня школярі навчатимуться у змішаному форматі, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Також з 17 жовтня у школах Кам'янського, що на Дніпропетровщині, відновили очне навчання, повідомив міський голова Андрій Білоусов.

З 17 жовтня навчальні заклади Одещини, де облаштоване укриття, теж відновили роботу в очній або змішаній формі. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА.

З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, відновили роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.

На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повернулися до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.

У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.

Важливо Скільки Росія вбила дітей та понищила навчальних закладів в Україні

Яка загалом ситуація із навчанням