9 січня, 11:38
У школах Києва змінюють формат навчання

Марія Волошин

У школах української столиці змінюють формат навчання. Рішення ухвалили через складну ситуацію та погодні умови у Києві.

Відповідне рішення погодила Комісія ТЕБ та НС столиці. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації. 

Як вчитимуться учні у Києві?

 У КМВА повідомили, що Комісія ТЕБ та НС вирішила перевести школярів на більш гнучкий формат навчання. Зокрема, на дистанційку. 

 

 

 

 

Як навчатимуться учні в Україні?

  • Через суттєве погіршення погодних умов уряд 8 січня ухвалив рішення перевести заклади освіти на дистанційний формат з очного або на канікули.
  • Відповідний формат навчання триватиме щонайменше до 19 січня, повідомила у телеграмі очільниця Кабміну Юлія Свириденко

  • Мовиться про дитсадки, школи, профтехи, коледжі та виші.

  • Рішення ухвалюють невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах.