7 серпня, 10:11
Які ціни на навчання у Волинському університеті імені Лесі Українки

Марія Волошин
Основні тези
  • Найдорожчі спеціальності у Волинському університеті імені Лесі Українки – "Стоматологія" та "Медицина".
  • Вартість навчання на цих спеціальностях – 46 тисяч гривень на рік.
  • Найдешевші спеціальності – освітні, зокрема "Середня освіта: Природничі науки, Математика, Інформатика, Фізика та астрономія, Хімія". Тут  вартість навчання – 33,4 тисячі гривень на рік.

Найдорожчими спеціальностями у Волинському національному університеті імені Лесі Українки у 2025 – 2026 навчальному році є медичні спеціальності. Зокрема, "Стоматологія" та "Медицина".

Навчання на них коштує 46 тисяч гривень за рік. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET

Скільки коштує навчання у Волинському національному університеті?

До найдешевших спеціальностей належать освітні. Зокрема, "Середня освіта: Природничі науки, Математика, Інформатика, Фізика та астрономія, Хімія" та інші. Рік навчання тут вартує 33,4 тисячі гривень. 

Вартість навчання у виші у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр, магістр медичного чи фармацевтичного спрямування) загалом така:

  • Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 35,8 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Природничі науки) – 33,4 тисячі гривень;

  • Біологія та біохімія – 35,8 тисячі гривень;

  • Лісове господарство – 35,8 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Географія) – 35,8 тисячі гривень;

  • Географія та регіональні студії – 35,8 тисячі гривень;

  • Науки про Землю – 35,8 тисячі гривень;

  • Геодезія та землеустрій – 35,8 тисячі гривень;

  • Готельно-ресторанна справа та кейтеринг – 38,1 тисячі гривень;

  • Туризм і рекреація – 38,1 тисячі гривень;

  • Економіка та міжнародні економічні відносини – 38,1 тисячі гривень;

  • Облік і оподаткування – 38,1 тисячі гривень;

  • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 38,1 тисячі гривень;

  • Менеджмент – 38,1 тисячі гривень;

  • Маркетинг – 38,1 тисячі гривень;

  • Торгівля – 38,1 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) – 35,8 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) – 35,8 тисячі гривень;

  • Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) – 39,4 тисячі гривень;

  • Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) – 35,8 тисячі гривень;

  • Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) – 35,8 тисячі гривень;

  • Філологія (прикладна лінгвістика) – 39,4 тисячі гривень;

  • Графічний дизайн – 39,4 тисячі гривень;

  • Дизайн костюму – 33,4 тисячі гривень;

  • Образотворче мистецтво та реставрація (візуальні мистецтва) – 35,8 тисячі гривень;

  • Музичне мистецтво – 35,8 тисячі гривень;

  • Перформативні мистецтва (хореографічне мистецтво) – 35,8 тисячі гривень;

  • Культурологія та музеєзнавство – 33,4 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Математика) – 33,4 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Інформатика) – 33,4 тисячі гривень;

  • Математика – 33,4 тисячі гривень;

  • Комп'ютерні науки – 35,8 тисячі гривень;

  • Кібербезпека та захист інформації – 35,8 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Фізика та астрономія) – 33,4 тисячі гривень;

  • Фізика та астрономія – 33,4 тисячі гривень;

  • Прикладна фізика та наноматеріали – 33,4 тисячі гривень;

  • Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 33,4 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 35,8 тисячі гривень;

  • Історія та археологія – 35,8 тисячі гривень;

  • Бібліотечна, інформаційна та архівна справа – 35,8 тисячі гривень;

  • Політологія – 35,8 тисячі гривень;

  • Національна безпека – 38,1 тисячі гривень;

  • Економіка та міжнародні економічні відносини – 39,4 тисячі гривень;

  • Дошкільна освіта – 35,8 тисячі гривень;

  • Початкова освіта – 35,8 тисячі гривень;

  • Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) – 35,8 тисячі гривень;

  • Соціальна робота та консультування – 35,8 тисячі гривень;

  • Психологія – 38,1 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Фізична культура) – 35,8 тисячі гривень;

  • Фізична культура і спорт – 35,8 тисячі гривень;

  • Терапія та реабілітація (Фізична терапія) – 35,8 тисячі гривень;

  • Терапія та реабілітація (Ерготерапія) – 35,8 тисячі гривень;

  • Фармація – 39,4 тисячі гривень;

  • Медицина – 46 тисяч гривень;

  • Стоматологія – 46 тисяч гривень;

  • Середня освіта (Українська мова і література) – 35,8 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Польська мова і література) – 35,8 тисячі гривень;

  • Філологія (Українська мова та література) – 35,8 тисячі гривень;

  • Філологія (Слов'янські мови та літератури, перша – польська) – 35,8 тисячі гривень;

  • Журналістика – 38,1 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Хімія) – 33,4 тисячі гривень;

  • Екологія – 33,4 тисячі гривень;

  • Хімія – 33,4 тисячі гривень;

  • Харчові технології – 33,4 тисячі гривень;

  • Право – 39,4 тисячі гривень;

  • Правоохоронна діяльність – 35,8 тисячі гривень.

