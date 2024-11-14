Скільки українських вчителів досі перебувають за кордоном і чи викладають
В Україні на сьогодні є чимало вакансій на посаду вчителя. Чимало педагогів при цьому прагне піти з професії, зокрема, через низькі зарплати.
У час повномасштабної війни багато педагогів взагалі виїхало за межі держави. Скільки є вчителів в Україні зараз, повідомить 24 Канал з посиланням на Факти.
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Скільки вчителів виїхали за кордон
У Міністерстві освіти і науки України поінформували, що станом на цей навчальний рік 5 410 педагогів перебувають за кордоном. Більшість, 81%, продовжує викладати дистанційно.
Цікаво! Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків повідомив, що близько 4% від загальної кількості ставок педагогів в Україні є вакантними.
Скільки вчителів працюють в Україні
У школах України на сьогодні працює 349 698 учителів (без урахування сумісників).
Однак вчителів деяких предметів значно не вистачає. Зокрема, математики, інформатики та англійської мови.
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Учителі отримуватимуть додаткові виплати
- З 1 січня 2025 року в Україні запроваджують щомісячну вчительську доплату до зарплати педагогам.
- З 1 вересня педагоги отримуватимуть вже по 2000 гривень.
- Доплати передбачені для всіх педагогічних працівників шкіл, а саме: вчителів, психологів, керівників гуртків тощо.
- Кошти на виплати заклали у державний бюджет на 2025 рік.
- Для майже пів мільйона шкільних працівників передбачили 12 мільярдів гривень.
- Виплати встановили на час дії воєнного стану, а також протягом того року, коли його скасують.