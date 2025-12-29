Учні 1 – 11 класів з вересня отримуватимуть безкоштовне харчування по всій Україні

В Уряді готують необхідні рішення для того, щоб учні 1 – 11 класів отримували безкоштовне харчування. Окремо заклали фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Юлію Свириденко.

Дивіться також Масові зарахування ухилянтів, протести студентів і вчителів: скандали в освіті у 2025 році

Що відомо про безкоштовне харчування для школярів?

За словами Прем'єр-міністерки України, Уряд готує всі необхідні рішення для того, щоб учні 1 – 11 класів з вересня 2026 року отримували безкоштовне харчування по всій країні.

Для реалізації першого етапу програми спрямували майже 5,9 мільярда гривень субвенції громадам, щоб забезпечити перший етап харчування для школярів у 2026 році. Загалом же у Державному бюджеті на 2026 рік на цю програму передбачено 14,4 мільярда гривень.

Окремо заклали фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування,

– наголосила Свириденко.

Вона додала, що з початку 2025 року безкоштовне харчування вже діє для учнів 1 – 4 класів по всій Україні, а з вересня гарячі обіди почали отримувати ще й учні 1 – 11 класів у прифронтових громадах.

"Наш пріоритет – створити умови для безпечного та комфортного навчання для кожної української дитини, незалежно від місця проживання чи формату навчання", – резюмувала Прем'єр-міністерка.

Останні новини про школи в Україні: що відомо?