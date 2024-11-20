Варіанти зачаровують: як правильно та красиво сказати українською "умничка"
20 листопада 2024, 22:21Читать новость на русском
В українській мові є чимало красивих та милозвучних слів. Тому не варто "тягнути" у своє мовлення русизми.
Одним із таких є "умничка". Тож 24 Канал з посиланням на інстаграм популяризаторки української мови Марії Словолюб розкаже, як красиво і правильно замінити це слово рідною мовою.
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Як українською буде "умничка"
Варіантів для заміни цього суржику є чимало. Зокрема, можете вживати такі:
- розумник/розумничка;
- молодець/ молодчина;
- мудра голова.
Якщо ж вам спадає на думку варіант "толковий", то знайте: це – суржик,
– наголосила Словолюб.
Вона радить казати українською так:
- кмітливий;
- тямущий;
- меткий;
- вправний;
- догадливий.
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