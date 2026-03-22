У більшості шкіл України стартують весняні канікули: де та скільки відпочиватимуть учні

У більшості шкіл України 23 березня розпочинаються весняні канікули. Однак відпочинок для учнів запланували не у всіх регіонах.

Є школи, які організують відпочинок для учнів у квітні. Коли та скільки триватимуть весняні канікули у школах України, розповідає 24 Канал.

Хто визначає дати весняних канікул у школах?

Цей навчальний рік у школах України розпочався 1 вересня 2025 року і триватиме офіційно до 30 червня 2026 року, повідомляли у МОН України. Дати та тривалість відпочинку можуть визначати на місцях. Це є у повноваженні педагогічної ради кожного закладу освіти. Управління освіти на місцях лише рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл. На місцях також повинні зважати на безпекову та енергетичну ситуацію.

Коли весняні канікули у школах України?

Весняні канікули у школах України відбудуться у різні дати. При цьому не лише у березні, а у квітні. Усе залежить від регіону чи міста, чи й навіть від окремої школи. Є заклади освіти, які не відпускатимуть дітей на відпочинок цієї весни.

Здебільшого учні відпочиватимуть від навчання тиждень. Більшість не вчитиметься з 23 березня до 29 березня 2026 року.

Київ

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповідав в ефірі Київ24, що столичні школярі таки підуть на відпочинок цієї весни. Він стартує 23 березня і триватиме тиждень. Однак влітку школярі наздоганятимуть пропущене. Все ж у місті напрацюють комфортний для цього режим.

Львів

Більшість учнів Львова йде на весняні канікули з 23 березня. Відпочинок від навчання триватиме здебільшого тиждень. На Великдень учні також матимуть кілька додаткових вихідних, повідомили в ЛМР. Детальний графік тут.

Хмельницький

У школах Хмельницького весняні канікули стартують 23 березня і триватимуть по 29 березня. У громадах області дати весняного відпочинку учнів різняться. У частині шкіл їх взагалі скасували, повідомила ZAXID.NET пресслужба департаменту освіти та науки Хмельницької ОВА.

Житомир

Учні у Житомирі відпочиватимуть з 21 до 29 березня.

Рівне

Весняні канікули у школах Рівного розпочнуться 23 березня і триватимуть до 29 березня.

Волинь

У більшості ліцеїв та гімназій Волинської області весняні канікули стартують 22 березня. Триватимуть тиждень.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську весняні канікули триватимуть з 23 по 27 березня.

Чернівці

У більшості шкіл Чернівців весняні канікули розпочнуться 23 – 24 березня і триватимуть здебільшого тиждень.

