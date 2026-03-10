Відпочиватимуть не всі й у різні місяці: коли канікули у школах Рівненщини і Волині

У березні у школах України розпочнуться весняні канікули. Тривалість відпочинку учнів може бути різною.

Як і дати такого відпочинку, адже їх погоджують на місцях. 24 Канал розповідає, чи відпочиватимуть школярі на Волині та Рівненщині.

Коли весняні канікули у школах Рівненщини?

Весняні канікули у школах Рівного розпочнуться 23 березня і триватимуть до 29 березня. Про це ZAXID.NET повідомив начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міськради Андрій Мазур.

В області учні відпочиватимуть від навчання у межах різних дат – у березні та квітні. Першими на канікули підуть учні 339 шкіл. Найпізніше канікули стартують в опорному закладі "Бугринський ліцей" – 13 квітня.

У березні відпочиватимуть школярі 360 закладів освіти. Учні ще 116 шкіл – у квітні.

Канікули триватимуть тиждень.

Коли весняні канікули на Волині?

У більшості ліцеїв та гімназій Волинської області весняні канікули стартують 22 березня. Триватимуть тиждень.

Єдиної дати початку канікул для всіх шкіл нема. Так само і щодо тривалості. У 31 закладі освіти весняних канікул не буде через тривалі зимові, розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.

У цьому навчальному році на Волині працюють загалом 506 закладів загальної середньої освіти. Канікули у них стартують також 16, 22, 30 березня та 8 квітня.

Цікаво Заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова пояснила, що школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.

Коли відпочиватимуть учні у Луцьку?

У Луцьку в усіх 38 школах весняні канікули триватимуть упродовж 23 – 29 березня, розповів Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

Чиновник каже, що тривалість канікул не скорочуватимуть, бо під час блекауту та відключень світла в січні учні вчилися дистанційно.

Немає потреби канікули скорочувати чи подовжувати, наприклад, навчання у червні. У нас навчання йде за графіком і планом,

– заявив Бондар.

