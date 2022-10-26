На Хмельниччині маму покарали за прогули дитиною уроків: що їй загрожує

Через повномасштабну війну більшість українських дітей змушені вчитися дистанційно. Однак не всі школярі бажають долучатися до онлайн-уроків.

Часто діти можуть прогуляти уроки. Однак за таку поведінку можуть згодом поплатитися їхні батьки.

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Жінку покарали за прогули сина

Так, мешканку Славути, що на Хмельниччині, покарали за прогули її сином усіх онлайн-уроків у вересні без поважних причин. Жінку визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків. Тепер їй доведеться сплатити штраф. Його сума становить 1,7 тисячі гривень. До слова, це мінімальне покарання за цією статтею.

Загалом школяр прогуляв 120 уроків. Він навчається школі №1 міста Славута. Жінка визнала свою провину та зазначила, що провела з сином виховну бесіду.

Також вона повинна сплатити майже 500 гривень судового збору.

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