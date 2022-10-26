На Хмельниччині маму покарали за прогули дитиною уроків: що їй загрожує
Через повномасштабну війну більшість українських дітей змушені вчитися дистанційно. Однак не всі школярі бажають долучатися до онлайн-уроків.
Часто діти можуть прогуляти уроки. Однак за таку поведінку можуть згодом поплатитися їхні батьки.
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Жінку покарали за прогули сина
Так, мешканку Славути, що на Хмельниччині, покарали за прогули її сином усіх онлайн-уроків у вересні без поважних причин. Жінку визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків. Тепер їй доведеться сплатити штраф. Його сума становить 1,7 тисячі гривень. До слова, це мінімальне покарання за цією статтею.
Загалом школяр прогуляв 120 уроків. Він навчається школі №1 міста Славута. Жінка визнала свою провину та зазначила, що провела з сином виховну бесіду.
Також вона повинна сплатити майже 500 гривень судового збору.
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Як зараз триває навчання у школах України
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- Освітні заклади Київщини протягом 24 – 28 жовтня надалі працюватимуть дистанційно. Це рішення влада області ухвалила через посилену загрозу ракетних обстрілів з боку Росії.
- На Волині, у Ковелі, через проблеми зі світлом після ракетних ударів Росії запровадили тижневі канікули у школах, розповіла головна спеціалістка відділу освіти міськради Лідія Заславська.
- У Луцьку ухвалили рішення не зупиняти навчання, розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. З 24 жовтня усі заклади освіти міста працюють у звичному режимі.
- Минулого тижня влада Рівного повідомила, що школярі на осінні канікули не підуть. Однак суботній терор Росії ситуацію змінив. Дітей таки відправляють на відпочинок. Канікули у школах Рівного триватимуть тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
- Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
- Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.