Вивчення цієї мови стане обов'язковим у дитсадках України

З 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови у дитсадках нашої держави буде обов'язковим. Мовиться про навчання дітей віком 5 – 6 років.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки з посиланням на норми нового закону Про дошкільну освіту, зазначає Osvita.ua.

Хто вивчатиме англійську мову?

Вивчатимуть іноземну мову групу діти старшого дошкільного віку.

Для викладання англійської мови у дитсадках передбачили запровадження нової посади. Мовиться про посаду вчителя цієї мови. Її запроваджуватимуть із розрахунку 0,25 штатної одиниці на кожну групу.

Для майбутніх викладачів англійської у дитсадках розробили Методичний порадник. У ньому зібрали практичні рекомендації про планування і проведення занять.

Цікаво! У частині садків Львова діти навчаються українською та англійською мовами.

Професійний розвиток освітян відбуватиметься через національну платформу. Її створило Міністерство освіти і науки України з урахуванням міжнародного досвіду.

Спеціалізований розділ "Preschool Educators" містить п'ять методичних секцій і 49 навчальних матеріалів. Загальний обсяг – 30 годин. Вони орієнтовані на практичне застосування та адаптованих до вікових особливостей дошкільнят.

Яка ситуація із зарплатами вихователів?

3 2025 року ухвалений Закон "Про дошкільну освіту" надав громадам нові можливості. Зокрема, щодо зарплат освітян.

Запровадження додаткових виплат суттєво підвищило середній рівень оплати праці вихователів, повідомляв очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

З 2026 року посадові оклади вихователів у дитсадках зростають. Рівень їхньої оплати праці мають збільшити щонайменше на 30%. Мовиться про комунальні садки, розповіли 24 Каналу у МОН України.

Як триває трансформація у дошкільній освіті?