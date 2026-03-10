Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Вивчення цієї мови стане обов'язковим у дитсадках України
10 березня, 15:11
3

Вивчення цієї мови стане обов'язковим у дитсадках України

Марія Волошин
Основні тези

З 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови у дитсадках нашої держави буде обов'язковим. Мовиться про навчання дітей віком 5 – 6 років.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки з посиланням на норми нового закону Про дошкільну освіту, зазначає Osvita.ua.  

Дивіться також "Як можна бути такими свинями?": вихователька розкритикувала дії людей в укриттях садків 

Хто вивчатиме англійську мову?

Вивчатимуть іноземну мову групу діти старшого дошкільного віку.

Для викладання англійської мови у дитсадках передбачили запровадження нової посади. Мовиться про посаду вчителя цієї мови. Її запроваджуватимуть із розрахунку 0,25 штатної одиниці на кожну групу. 

Для майбутніх викладачів англійської у дитсадках розробили Методичний порадник. У ньому зібрали практичні рекомендації про планування  і проведення занять. 

Цікаво! У частині садків Львова діти навчаються українською та англійською мовами.

Професійний розвиток освітян відбуватиметься через національну платформу. Її створило Міністерство освіти і науки України з урахуванням міжнародного досвіду.

Спеціалізований розділ "Preschool Educators" містить п'ять методичних секцій і 49 навчальних матеріалів. Загальний обсяг – 30 годин. Вони  орієнтовані на практичне застосування та адаптованих до вікових особливостей дошкільнят.

Дивіться також В Україні значно зросли зарплати вчителів і викладачів: хто отримує 30 тисяч гривень 

Яка ситуація із зарплатами вихователів?

  • 3 2025 року ухвалений Закон "Про дошкільну освіту" надав громадам нові можливості. Зокрема, щодо зарплат освітян. 

  • Запровадження додаткових виплат суттєво підвищило середній рівень оплати праці вихователів, повідомляв очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

  • З 2026 року посадові оклади вихователів у дитсадках зростають. Рівень їхньої оплати праці мають збільшити щонайменше на 30%. Мовиться про комунальні садки, розповіли 24 Каналу у МОН України.

Дивіться також У дитсадку на Хмельниччині готували їжу для дітей на вулиці: що кажуть українці 

Як триває трансформація у дошкільній освіті?

  • В Україні триває системна трансформація дошкільної освіти. 

  • З 1 січня 2025 року набув чинності Закон України "Про дошкільну освіту". 

  • У МОН також раніше анонсували реалізацію ідеї щодо облаштування ясел у дитсадках та готовність приймати у садках дітей від трьох місяців. Але для цього потрібні інвестиції для переобладнання та навчання вихователів.