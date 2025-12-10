Суд скасував державний залік для аспірантів

Київський окружний адміністративний суд визнав протиправною постанову уряду про запровадження для аспірантів єдиного державного заліку з української та іноземної мов. І відповідно – нечинною.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці голова підкомітету з питань вищої освіти Освітнього комітету Верховної Ради Юлії Гришиної.

Дивіться також У які виші вступники в аспірантуру подали у 2025 році найбільше заяв

Чому скасували постанову уряду?

Нардеп повідомила, що суд визнав нечинною й протиправною постанову Кабміну №426 "Про внесення змін до порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)".

Вона передбачала складання аспірантами єдиного державного заліку з української та іноземної мов,

– уточнила Гришина.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Народна обраниця додала, що постанова викликала шквал критики серед аспірантів та спільноти. За її словами, у документі, очевидно, були ознаки порушення Конституції, законів України та прав здобувачів освіти.

Дивіться також Заступник Лісового розповів про нову тенденцію під час цьогорічної вступної кампанії

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?