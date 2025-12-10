Укр Рус
10 грудня, 11:55
3

Суд скасував державний залік для аспірантів

Марія Волошин
Основні тези
  • Київський окружний адміністративний суд визнав протиправною постанову уряду, яка передбачала єдиний державний залік для аспірантів з української та іноземної мов.
  • Вона тепер нечинна.

Київський окружний адміністративний суд визнав протиправною постанову уряду про запровадження для аспірантів єдиного державного заліку з української та іноземної мов. І відповідно – нечинною.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці голова підкомітету з питань вищої освіти Освітнього комітету Верховної Ради Юлії Гришиної. 

Чому скасували постанову уряду?

Нардеп повідомила, що суд визнав нечинною й протиправною постанову Кабміну №426 "Про внесення змін до порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)". 

Вона передбачала складання аспірантами єдиного державного заліку з української та іноземної мов, 
– уточнила Гришина.

Народна обраниця додала, що постанова викликала шквал критики серед аспірантів та спільноти. За її словами, у документі, очевидно, були  ознаки порушення Конституції, законів України та прав здобувачів освіти.

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?

  • Цьогоріч МОН дещо змінило правила вступу на цей рівень вищої освіти.

  • У відомстві заявили, на масштаб та хід вступної кампанії вплинула війна, зокрема чинник від'їзду українців за кордон.

  • Цьогоріч, як і торік, виші готуватимуть аспірантів виключно за державним замовленням.

  • У МОН України зазначили, що створили умови, відповідно до яких вступна кампанія до українських університетів стала "недружньою до ухилянтів".

  • І додали, що нарешті порівняно небагато осіб вступають до вишів задля отримання відстрочки від мобілізації.

  • Цьогоріч вступники в аспірантуру подали у виші України 12 833 заяв. Самих абітурієнтів було понад 12 тисяч.
  • Зарахували на навчання в аспірантуру у 2025 році в Україні 5 942 особи.