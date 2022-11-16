Як працюватимуть школи та садки у Львові після масованого ракетного удару Росії
Джерело:ЛМР
15 листопада Росія знову масовано атакувала Україну ракетами. Частина України залишилась без світла.
У Львів та на Львівщину також прилетіли ворожі ракети. Перебої зі світлом вплинули і на навчальний процес.
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Як вчитимуться школярі у Львові
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що з огляду на складну ситуацію з електропостачанням, 16 листопада, очного навчання у садках та школах міста не буде. Якщо батьки не матимуть з ким залишити дітей, можуть віддати їх у чергові групи.
Вчителі та вихователі працюватимуть. Якщо ви не маєте з ким залишити дитину, її можна привести до навчального закладу. Дітей у закладах забезпечимо перекусом,
– зазначив Андрій Садовий.
Ракетна атака на Львів та область
- Через ракетну атаку 15 листопада 80% Львова залишилось без світла, повідомив мер Львова Андрій Садовий. Через відсутність електроенергії призупинили подачу тепла. Гарячої води також у місті не було.
- Через ворожу атаку постраждала одна людина. Вона перебувала у важкому стані в лікарні.
- Комунальники запустили дизель-генератори.
- Трамваї та тролейбуси у місті не курсували. Відновлювальні роботи почалися після завершення тривоги;
- Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що у регіоні спрацювала система ППО. Однак окупанти завдали й удару по енергетичній інфраструктурі Львова.
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Ракетна атака України 15 листопада
- Російські загарбники вкотре завдали по Україні масового ракетного удару. 15 листопада у багатьох регіонах пролунали вибухи.
- Це був наймасованіший ракетний обстріл України з початку повномасштабного російського вторгнення.
- Окупанти запустили понад 90 ракет. Нашим силам ППО вдалося збити 70 ракет.