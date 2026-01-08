У Дніпрі змінили дату завершення зимових канікул у школах
- У школах Дніпра зимові канікули продовжили до 9 січня через відсутність світла після атаки росіян.
- Попри проблеми зі світлом, в Дніпрі працюють лікарні і підготовлено 89 пунктів незламності.
У школах Дніпра вирішили продовжити зимові канікули. Діти відпочиватимуть на два дні довше.
Усе через відсутність у місті світла після атаки росіян. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення мера Дніпра Бориса Філатова у телеграмі.
Коли зимові канікули у школах Дніпра?
Мер Дніпра наголосив: канікули у школах продовжили ще на дві доби. Тобто ще на 8 – 9 січня.
Він також розповів: попри складну ситуацію зі світлом, лікарні працюють. За потреби вранці розгортають пункти незламності. Загалом у Дніпрі підготували 89 таких локацій.
Т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко також написав у телеграмі, що через відключення світла у більшості населених пунктів області у школах подовжили канікули. Вони триватимуть до 9 січня включно.
Що відомо про зимові канікули у школах України?
У межах цього навчального року школи можуть самостійно встановлювати і дату завершення навчання, і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.
Однак протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.
Зимові канікули відбуваються у школах України у межах 18 грудня 2025 року – 11 січня 2026 року у різні дати.