8 січня, 12:02
У Дніпрі змінили дату завершення зимових канікул у школах

Марія Волошин
Основні тези
  • У школах Дніпра зимові канікули продовжили до 9 січня через відсутність світла після атаки росіян.
  • Попри проблеми зі світлом, в Дніпрі працюють лікарні і підготовлено 89 пунктів незламності.

У школах Дніпра вирішили продовжити зимові канікули. Діти відпочиватимуть на два дні довше.

Усе через відсутність у місті світла після атаки росіян.  Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення мера Дніпра Бориса Філатова у телеграмі.

Коли зимові канікули у школах Дніпра?

Мер Дніпра наголосив: канікули у школах продовжили ще на дві доби. Тобто ще на 8 – 9 січня. 

Він також розповів: попри складну ситуацію зі світлом, лікарні працюють. За потреби вранці розгортають пункти незламності. Загалом у Дніпрі підготували 89 таких локацій.

Т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко також написав у телеграмі, що через відключення світла у більшості населених пунктів області у школах подовжили канікули. Вони триватимуть до 9 січня включно.

Що відомо про зимові канікули у школах України?

  • У межах цього навчального року школи можуть самостійно встановлювати і дату завершення навчання, і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.

  • Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.

  • Однак протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.

  • Зимові канікули відбуваються у школах України у межах 18 грудня 2025 року – 11 січня 2026 року у різні дати.