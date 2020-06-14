На столичному проспекті Палладіна, поблизу станції "Академмістечко" сталися одразу дві ДТП. В одній з них постраждала патрульна поліцейська: під час складання протоколу в неї в'їхало авто, у яке перед тим врізався позашляхових.

Патрульну одразу з шпиталізували із декількома травмами. Про це поввідомили у пресслужбі Патрільної поліції Києва.

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Патрульні оформлювали ДТП

Близько 15-ої на проспекті Палладіна поліцейські під час патрулювання виявили ДТП. Один з водіїв з місця аварії втік, а авто Nissan з водієм залишилося посеред дороги. Екіпаж зупинився для встановлення деталей та оформлення ДТП.

У цей час поліцейська перебувала між службовим автомобілем патрульних Mitsubishi Outlander та Nissan.

Наїзд на патрульну

Водій автомобіля Hyundai Santa Fе, не переконавшись у безпечності руху, зіткнувся з Nissan. Авто від удару наїхало на інспекторку.



За "ефектом доміно" чорний Nissan в'їхав у патрульну / Фото ТСН

Патрульну терміново шпиталізували до лікарні з відкритим переломом правої гомілки, закритим перелом лівої гомілки, травмою живота та закритою черепно-мозковою травмою.

Дивіться відео з місця події

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановлює всі деталі та обставини ДТП.

Де сталася ДТП – дивіться карту