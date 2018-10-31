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      Екологічні активісти не усвідомлюють наслідків зупинки заводів, – експерт

      180 Читать новость на русском
      Меткомбінати
      Меткомбінати / zik.ua

      На його переконання, закриття підприємств хоч і призведе до зменшення кількості викидів, та остаточно доб'є економіку України, яка і так переживає не найкращі часи.

      Активісти, що виходять на екологічні протести у промислових містах, не усвідомлюють можливих наслідків зупинки містоутворювальних підприємств. Таку думку висловив правозахисник Василь Сметана в ефірі телеканалу "112 Україна". За його словами, ці протестні настрої "хтось штучно збирає".

      "Маріуполь – це прифронтове місто, і не відомо, хто і як це буде ще використовувати", вважає експерт.

      На його переконання, закриття підприємств хоч і призведе до зменшення кількості викидів, та остаточно доб'є економіку України, яка і так переживає не найкращі часи.

      "Збирати людей "проти" завжди легше, ніж збирати людей "за". Насправді це те ж саме, що боротися проти створення робочих місць, проти роботи взагалі і за падіння рівня життя. Тому що це містоутворювальні підприємства, в тому ж Маріуполі від них залежить чверть населення. Відповідно, якщо завтра це виробництво буде зупинено, люди просто втратять роботу, і протестні настрої одного характеру перейдуть на протестні настрої іншого характеру. Тому я вважаю, що хтось експлуатує, взяв на озброєння гасло екології", каже експерт у розрізі майбутніх президентських і парламентських виборів.

      "Меткомбінати в Маріуполі будувалися майже сто років тому. І дійсно, екологічна ситуація в місті недобра, це визнають і самі підприємства. Вони постійно звітують про те, скільки вони витратили (на модернізацію, ред). І ситуація регулярно у місті покращується. Підприємства вкладають в екологічну модернізацію мільярди гривень", нагадує правозахисник.

      За його словами, зупинка заводів призведе до того, що сто тисяч людей будуть шукати собі інше місце проживання, а в місті розпочнеться соціальна криза.

      Юрист нагадує, що міністерство природних ресурсів регулярно видає ліцензії, дозволи і контролює викиди цих підприємств.

      "Самі підприємства звітують про зниження викидів через встановлене обладнання. Вони працюють з Мінприроди, отримують дозволи на небезпечні викиди, і це постійний діалог. Тому я впевнений, що у держави є необхідні важелі для роботи з такими підприємствами… Але не може одне підприємство, яке і так вкладає дуже багато грошей (в модернізацію, ред.), все це потягнути. Держава повинна конкретними вкладеннями показати, що вона сама зацікавлена в зміні екологічної ситуації у місті", підсумував експерт.

      Теги: Екологія металургія
      Джерело: 24 Канал
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