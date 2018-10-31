Екологічні активісти не усвідомлюють наслідків зупинки заводів, – експерт

На його переконання, закриття підприємств хоч і призведе до зменшення кількості викидів, та остаточно доб'є економіку України, яка і так переживає не найкращі часи.

Активісти, що виходять на екологічні протести у промислових містах, не усвідомлюють можливих наслідків зупинки містоутворювальних підприємств. Таку думку висловив правозахисник Василь Сметана в ефірі телеканалу "112 Україна". За його словами, ці протестні настрої "хтось штучно збирає".

"Маріуполь – це прифронтове місто, і не відомо, хто і як це буде ще використовувати", – вважає експерт.

На його переконання, закриття підприємств хоч і призведе до зменшення кількості викидів, та остаточно доб'є економіку України, яка і так переживає не найкращі часи.

"Збирати людей "проти" завжди легше, ніж збирати людей "за". Насправді це те ж саме, що боротися проти створення робочих місць, проти роботи взагалі і за падіння рівня життя. Тому що це містоутворювальні підприємства, в тому ж Маріуполі від них залежить чверть населення. Відповідно, якщо завтра це виробництво буде зупинено, люди просто втратять роботу, і протестні настрої одного характеру перейдуть на протестні настрої іншого характеру. Тому я вважаю, що хтось експлуатує, взяв на озброєння гасло екології", – каже експерт у розрізі майбутніх президентських і парламентських виборів.

"Меткомбінати в Маріуполі будувалися майже сто років тому. І дійсно, екологічна ситуація в місті недобра, це визнають і самі підприємства. Вони постійно звітують про те, скільки вони витратили (на модернізацію, – ред). І ситуація регулярно у місті покращується. Підприємства вкладають в екологічну модернізацію мільярди гривень", – нагадує правозахисник.

За його словами, зупинка заводів призведе до того, що сто тисяч людей будуть шукати собі інше місце проживання, а в місті розпочнеться соціальна криза.

Юрист нагадує, що міністерство природних ресурсів регулярно видає ліцензії, дозволи і контролює викиди цих підприємств.

"Самі підприємства звітують про зниження викидів через встановлене обладнання. Вони працюють з Мінприроди, отримують дозволи на небезпечні викиди, і це постійний діалог. Тому я впевнений, що у держави є необхідні важелі для роботи з такими підприємствами… Але не може одне підприємство, яке і так вкладає дуже багато грошей (в модернізацію, – ред.), все це потягнути. Держава повинна конкретними вкладеннями показати, що вона сама зацікавлена в зміні екологічної ситуації у місті", – підсумував експерт.