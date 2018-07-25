Екс-боксер Островський збив насмерть 10-річну дівчинку у Києві: з'явилася резонанса деталь

Як повідомили у прокуратурі Києва, колишній боксер Кирило Островський, що сьогодні є директором, власником та інвестором фірми Fit&Sweet, насправді не є власником автомобіля Hummer, на якому насмерть збив 10-річну дівчинку на переході у Києві.

Про це повідомляє ТСН.

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Також у прокуратурі сповістили, що у них є відео аварії, на якому можна побачити, як авто проїхало перехід на червоне світла, але чи гальмувало за світлофором, на запису не видно.

Додамо, що Островському уже оголосили про підозру. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу, імовірно, відбудеться у четвер, 26 липня.

Нагадаємо, увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.