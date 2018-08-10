Екс-директору відомого львівського театру потрібна допомога: небайдужих просять зголоситись

Українців просять допомогти у зборі коштів на операцію з трансплантації печінки колишньому керівнику львівського театру імені Лесі Українки Миколі Павліву.

Про це повідомила на свої сторінці у Facebook Лариса Павлів, дружина Миколи. Екс-директор театру протягом року боровся з хворобою.

Проте нещодавно родина дізналась про термінову необхідність трансплантації печінки для Миколи Павліва. Приблизна ціна операції – 70 тисяч доларів.

"Друзі! На мою сім'ю випало важке випробування. Після року важкої боротьби з хворобою ми змушені робити трансплантацію печінки для Миколи Павліва. Так як близького родинного донора нема,операція в Україні неможлива. Нас погодилася прийняти клініка в Стамбулі. Часу у нас дуже мало,стан чоловіка важкий. Якщо маєте можливість і бажання фінансово допомогти : 4149439300675067. Це моя картка в ПриватБанку.

Буду вдячна за кожну гривню. Ціна операції приблизно 70000 доларів.

Для поповнення на ім'я Павліва Миколи:

– Гривня 5221191100158137

– Для доларів 4627055100033520

– Для євро 5218572220041664", – йдеться у повідомленні дружини Миколи.