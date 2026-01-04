Ексголова Держприкордонної служби Сергій Дейнеко змінює посаду

Сергій Дейнеко призначений радником міністра внутрішніх справ України. Крім того, він не залишає військової справи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника МВС України Ігоря Клименка.

Як повідомив Клименко, ексголова Держприкордонслужби Дейнеко став його радником. Водночас він продовжить службу у бойовому підрозділі ДПСУ після реабілітації.

На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону,

– написав Клименко.