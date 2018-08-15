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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Експерти вказали на шокуюче порівняння на ціни в Україні та Польщі

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Різниця між цінами у Польщі та Україні майже відсутня
Різниця між цінами у Польщі та Україні майже відсутня / 24 канал

Експерти порівняли ціни на найбільш поширені овочі та фрукти літом на столичних оптових ринках в України та Польщі – "Столичний" та "Броніше".

Про це написав директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко у Facebook.

Виявилося, що в Києві лише 6 найменувань продуктів можна купити дешевше, ніж в Польщі, один товар коштує однаково та 8 позицій у сусідів дешевше.

Для розрахунків взяли середні ціни, оскільки як у Польщі, так і в Україні на цих ринках названі продукти можна було купити ще дешевше, а саме до 20%.

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На ринку "Столичний" у Києві виявились дешевшими кавун, ціна якого була 4,6 гривень за кілограм, кабачок, який продавали по 6 гривень, капуста та яблука – по 6 гривень, огірок – 12,5 гривень, виноград – 27,5 гривень.

Ці продукти у Варшаві в середньому коштують: кавун – 16,7 гривень, кабачок – 14 гривень, капуста – 6,4 гривень, яблука – 9,4 гривень, огірок – 14,2 гривень, виноград – 28,4 гривень.

Рівна ціна в наших країнах була на помідор, який в середньому коштує 6 гривень.

При цьому польський "Броніше" може похвалитися дешевою картоплею – по 5 гривень за кілограм, буряком – по 5,7 гривень, кропом – по 6,4 гривень, цибулею – по 6,7 гривень, сливою – по 7 гривень, морквою – по 12,4 гривень, салатом – по 26,6 гривень і петрушкою – по 35,5 гривень. У Києві на ці вихідні ціни на них були такі: молода картопля – по 5,5 гривень, цибуля – по 7 гривень, буряк – по 7,5 гривень, слива – по 10 гривень, морква – по 15 гривень, петрушка та кріп – по 50 гривень і салат – по 60 гривень за кілограм.

 

Теги: Ціни Новини Польщі
Джерело: 24 канал
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