Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування

У майбутньому в Україні зникнуть паперові документи, а також можна буде прийти до органів соцзахисту із одним лише паспортом – та отримати субсидію. Не треба буде нести із собою купу папірців та довідок – вони автоматично підтягнуться за спеціальним запитом.

Таке майбутнє ледь не вчора вже мало стати нашою із вами реальністю. І щоб втілити цей амбітний проект навіть було створене спеціальне відомство – Агентство з питань електронного урядування "Трембіта" в Україні.

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Проте треба констатувати, що через 5 років роботи амбіційний проект так лишається у статусі "проекту", тоді як бюджетні гроші на роботу агентства без перебільшень течуть рікою.

Що таке "Трембіта"? Це українська версія естонського проекту електронного самоврядування і справжній крок у майбутнє. В Естонії завдяки електронному самоврядуванню взагалі люди забули про паперові довідки та документи. Вся інформація про громадянина зберігається на спеціальних серверах.



Один із прикладів – ви б могли прийти за субсидією у відділ соцзабезпечення, або взагалі подати заявку онлайн вдома. За ідентифікаційним номером одразу підтягується інформація про склад сім’ї, доходи, сплачені комунальні послуги, купівлю якогось майна тощо. Субсидія оформлюється автоматично на підставі актуальних даних, або ж вам у ній відмовляють, бо система знайшла документ, що ви отримали високий дохід. Людський фактор, паперова тяганина, тижні очікування лишаються в минулому.

В Україну навіть приїжали естонські фахівці для того, щоб втілити естонське диво у реальність. Проте воно якраз і наштовхнулося на українську реальність. І це довів аудит рахункової палати щодо діяльності Агентства та підпорядкованої йому державного підприємства.

Серйозні проблеми в роботі Агентства з питань електронного урядування виявила звичайна планова перевірка.

В агенції – проведення аудиту, у нас не було ніяких проблем. В державному підприємстві у нас були невеликі проблеми з тим, що первинні документи, державне підприємство частково нам не надало для перевірки. Мова йде про "Держінформресурс". Головні підсумки – наведені у звіті. Тобто ми подивились і констатували, що у нас незаконно потрачено десь 60-65 мільйонів гривень,

– розповів член рахункової палати України, який особисто підписував звіт і готовий відповідати за кожну цифру Ігор Яремчук.



Результати аудиту

Якщо розкласти результати аудиту "по поличкам", то отримаємо наступні результати – у Агентстві з питань електронного урядування порушень при витрачанні державних коштів було знайдено на суму близько 26 мільйонів гривень.

У підпорядкованому ж агентству державному підприємстві "Держінформресурс" – порушень при витрачанні державних коштів було знайдено на суму близько 18 мільйонів гривень.

Більше того, на підприємстві було знайдено витрати на суму 100 мільйонів гривень, що не були підтверджені жодними необхідними звітами. І це не віртуальні, а цілком реальні гроші із державного бюджету.

Нам вдалось знайти конкретні приклади того, як саме Агентство та підпорядковане йому підприємство підозріло витрачало кошти, що були надані їм з державного бюджету.

Протягом 2017-2018 років ДП "Держінформресурс", що підконтрольне Агентству з питань електронного урядування провело 8 тендерів в яких перемагала одна і та ж компанія ТОВ "ЕДВАНСД ДЕЙТА ІНТЕГРЕЙШН". Загальна сума укладених договорів склала понад 36 мільйонів гривень.

Таке стабільне везіння приватної компанії на тендерах одного і того ж державного підприємства наштовхнуло на думку, що за цим може стояти щось більше, а ніж просто збіг. І схоже, ми не помилились.

Згідно з даними сайту "YouControl", до 2016 року одним із засновників компанії ТОВ "ЕДВАНСД ДЕЙТА ІНТЕГРЕЙШН", був Саєнко Валерій Олександрович.



Перелік юридичних осіб

Однак найцікавіше те, що людина точно з таким же іменем прізвище та батькові була радником голови того ж самого державного підприємства "Держінформресурс" у якої ТОВ "ЕДВАНСД ДЕЙТА ІНТЕГРЕЙШН" і вигравала тендери.



Протокол з засідання комітету з конкурсних торгів

Журналісти програми "ЦРУ" хотіли запитати у керівника Агентства Олександра Риженка, як можна пояснити таку тендерну вдачу одної єдиної компанії, засновник якої був радником директора ДП "Держінформресурс". Однак в інтерв’ю нам відмовили.

Більше – дивіться у програмі.