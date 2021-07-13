Facebook видалив пост посла України, який критикував Путіна за "один народ"
Джерело:фейсбук Євгена Перебийноса
Facebook видалив пост посла України в Чехії. У ньому Євген Перебийніс критикував статтю Володимира Путіна про так зване "братерство" росіян та українців.
У пості Євген Перебийніс не згадує ні слів Росія, ні Путін. Про те, що пост видалили посол написав знову ж таки у фейсбуці та долучив його скриншот.
До теми Назвав "дітищем радянської епохи", – Путін написав обіцяну статтю про Україну
Facebook видалив пост посла через порушення
Посол написав, що соцмережа видалила його пост та пригадав, що він нікого не назвав прямо.
Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони"),
– написав Євген Перебийніс.
Facebook заявив, що пост порушує правила щодо заборони мови ворожнечі та заборони заяв, коли окрема група людей описується як неповноцінна щодо інших.
Що написав посол у видаленому пості
"Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають", – заявив Євген Перебийніс.
Стаття Володимира Путіна: коротко
- 12 липня глава Кремля опублікував обіцяну росіянам статтю. Там він пише про те, що нібито Україна є "дітищем радянської епохи".
- Статтю опублікували на сайті Кремля українською та російською мовами.
- Путін говорить про росіян та українців нібито як "один народ".
- Російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що стаття Путіна є своєрідною програмою наступних "територіальних домагань". У ній немає нічого нового, але з такою емоційною інтенсивністю усі стандартні російські міфи звучать вперше.
- Очільник Мінкульту України пояснив, що статтю варто сприймати критично.
- Володимир Зеленський сказав, що не читав статті повністю. Та якщо очільник Кремля вже пише українською, отже "ми все робимо правильно".