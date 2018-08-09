Фальшиві гроші в Україні: чи може банкомат видати підроблені купюри

В Національному банку України запевняють, що рівень підробки гривнених банкнот є низьким. Так, у 2017 році на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 3,6 штуки підроблених.

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на НБУ.

Щодо ймовірних фальшивих грошей у банкоматах, то в НБУ пояснили, що відповідно до вимог Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, банки вкладають у банкомати гроші тільки після їх обробки автоматизованим способом. Для перевірки використовують спецобладнання.

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Найчастіше в Україні підроблені гроші збувають через каси закладів швидкого харчування, супермаркетів, метрополітен. Проте у 2017 році були випадки потрапляння підробок у каси банків через програмно-технічні комплекси самообслуговування з функцією прийому готівки. Після цього в НБУ закликали банки і виробників банківської техніки налаштувати техніку, тож випадки збуту підробок через термінали припинилися.

Окрім того, за даними НБУ, всі банкомати і термінали з функцією прийому та видачі грошей оснащені відповідними датчиками, які налаштовуються на ідентифікацію захисних ознак банкноти. За умови здійснення належного налаштування, ризик прийому фальшивих купюр є мінімальним.

Якщо в людини виникли сумніви щодо справжності грошей, то вона може звертатися в банки України. Банкноти скеровують на дослідження в уповноважені підрозділи НБУ. Підроблені гроші вилучають без відшкодування їх вартості. Інформацію про вилучення повідомляють до поліції для проведення розслідувань. Щодо грошей, які визнали справжніми, клієнтам відшкодовують відповідну суму.