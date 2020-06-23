Одна із засновниць квіткової майстерні Flora Contora Катерина Козьменко вважає, що для такого бізнесу 6найперше потрібне бажання. Вона розповіла, як почати свою справу без вкладень і гучної реклами та чому складні ситуації в бізнесі на краще.

Як розповіла Катерина в інтерв’ю видання Сегодня, спочатку вона не думала займатися таким видом підприємництва, але ніколи не шкодувала про цей вибір.

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Як Катерина полюбила квіти і вирішила відкрити справу

Підприємниця розповіла про свій найприємніший спогад, коли вона в чотири роки ходила з татом в поле збирати квіти.

"Батько намагався розповідати мені якісь загальні факти про рослини. Тоді я і подумати не могла, що моя професійна діяльність буде пов'язана з квітами, хоча я завжди хотіла, щоб моя робота приносила естетичне задоволення", – зізнається жінка.

Але ідея зайнятися цим видом бізнесом прийшла, коли Катерина була в декреті. Так, за словами засновниці Flora Contora, народження дитини – це переломний момент в житті кожної жінки, коли можна зупинитися і подумати, а чим же ти хотіла б зайнятися далі.



Катерина Козьменко у своєму квітковому магазині / Фото Сегодня

Катерина починала цей бізнес ще з двома дівчатами, з якими вона познайомилися через інстаграм. Дівчата спочатку спілкувалися лише про дітей, але згодом зрозуміли, що можуть спробувати створити справу, яке буде естетично красивою і актуальною для України.

Адже шість років тому цей напрямок лише зароджувався, це зараз квіти на піку популярності. Тому нашим девізом став слоган: "Квіти без приводу". У Європі, наприклад, дуже розвинена культура прикрашання будинку.

"Вони можуть піти на ринок за продуктами і там купити оберемок квітів, щоб прикрасити ними обідній стіл, наприклад. Квіти – це не розкіш, а спосіб прикрасити своє повсякденне життя", – додає жінка.

Скільки вклали в бізнес

Дівчата на той час мали ідею, але особливими грошовим ресурсами не володіли. Тож, стартовий капітал становив 300 доларів: на ці гроші вони зробили першу квіткову закупівлю.

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"Ми також виграли грант у сфері жіночого підприємництва HERA і змогли придбати холодильне обладнання, а далі просто дуже багато працювали", – каже Катерина.

Чи допомагали чоловіки на початку? За словами Катерина, вони просто не втручалися і не заважали, а це теж допомога. "Насправді чоловіки підтримували нас, але свої кошти не виділяли, адже це була суто наша ініціатива", – стверджує підприємниця.

Складні ситуації у квітковому бізнесі

Катерина розповіла, що за період становлення компанії сталося багато чого. Зокрема, вони зіткнулися зі складнощами, коли від них пішов один з партнерів і коли вони працювали без офісу.

"Слід усвідомити, що складності є завжди, і вони показують розвиток компанії. Ставитися до цього слід спокійно і виважено. Це все тільки для того, щоб вийти на новий рівень. Моментів професійного вигорання не було, адже кожен розумів, що це його улюблена справа", – запевняє вона.



Також бували труднощі, наприклад, із пошуком співробітників, адже дівчатам було важливо мати в своїй команді лише однодумці, яким щиро подобається їхня справа. Вони пережили і економічну кризу, коли замовлень було зовсім мало.

Про роботу Flora Contora

Наскільки впливає сезонність на доходи від бізнесу? Звичайно, сплески замовлень можна спостерігати на 8 березня і 1 вересня – це вже традиційні дні флориста, коли всі ми не спимо і занурені в роботу.

"А так, на протязі року завжди ж відбуваються свята, які дозволяють напрацювати стабільність. Навесні і восени ми намагаємося проводити майстер-класи, період менш завантажений, ніж літо, коли великий сплеск подій і весіль", – додає Катерина.



Цікаво, що окрім створення букетів, Flora Contora займається оформленням заходів і проводить майстер-класи, де вони навчають створенню квіткових композицій. Зараз самонавчання стало величезним трендом, і квіткової сфери це теж торкнулося.

За її словами, Flora Contora не працюємо за класичною схемою квіткового магазину. У них немає готових букетів, які просто стоять і чекають якогось клієнта. Дівчата роблять композиції під конкретну людину і максимально слухають побажання, дізнаються, хто отримуватиме букет, яка це людина.

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Якими були найпам'ятніші замовлення? "Багато чого. Наприклад, тематичні композиції з нестандартними елементами під певну концепцію заходу – з овочами, фарбованими елементами або несподіваними аксесуарами, масштабні оформлення (наприклад, вечеря на 600 осіб) або цікаві фотозони тощо", – каже Катерина.

Як рекламують бізнес? По-перше, це соціальні мережі, які зараз є головним інструментом отримання нових клієнтів,. По-друге, їм дуже допомогли перші клієнти, які рекомендували Flora Contora своїм друзям і колегам. "Завжди важливо пам'ятати: якісно виконане замовлення забезпечує те, що замовник повернеться і приведе до себе інших", – підсумовує підприємиця.