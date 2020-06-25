Засновники Олена Токар разом з чоловіком Дмитром з 2012 року займається виробництвом і продажем карамелі ручної роботи. Пара відкрила магазин солодощів LOL&POP, де створили незвичну карамель та моду на маршмеллоу.

LOL&POP – це "солодка" справа родинної пари маркетолога і IT-шника. Олена Токар у інтерв’ю виданню Сегодня розповіла власну історію про те, як вдається вести бізнес і не здаватися.

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Як з'явилася ідея карамельні

Олена розповіла, що вона з чоловіком відбирала ідеї і проводила між собою внутрішній аудит. Зокрема, були думки і про виїзний салон краси, і грумінг для тварин тощо.

"Але потім ми дали собі час і сказали, що наша ідея ще не прийшла. Потрібно просто розслабитися і вона з'явиться. І якось ми це відпустили. Коли я шукала щось по своїй роботі, я абсолютно випадково потрапила на відео Марти Стюарт, як вона в магазині в Нью-Йорку робить цукерки ручної роботи. У цю ж секунду я розумію, що ось вона моя ідея", – зізнається жінка.



Олена Токар – засновниця карамельні LOL&POP / Фото Сегодня

Вона одразу уявила, як вона робитиме цукерки, які у них будуть замовники і як взагалі все виглядатиме. Після прийняття ідеї, Олена як маркетолог вже почала дивитися, хто робить подібне в Україні. Виявилося, що такого тоді не робили.

Дослідження теми солодощів

Тож, пара почала вивчати цю тему. За словами Олени, це зараз вже дуже багато інформації, а тоді, у 2012 році, інформації про це не було взагалі. Тому їм довелося з японських і китайських сайтів за допомогою Google-перекладача переводили текст, дивитися якісь фото тощо.

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"Коли я загорілася цією ідеєю, я зрозуміла, що йтиму далі. Адже так ти приймаєш виклик, який потрібно пройти. Бажання все кинути не було, навпаки – був інтерес, до чого це можна довести. Запал, драйв цілковитий", – додає підприємниця.

Відкриття магазину LOL&POP

Олена розповіла, що коли вони тільки починали, у них не було фізичного магазину і навіть інтернет-магазину. Тому вони спочатку робили все з думками про корпоративний сегмент.

"Але в процесі роботи і розширення плани в будь-якому випадку переглядаються. І таким чином у нас сьогодні йдуть і продажі в мережі, але не можна сказати, що орієнтація тільки на корпоративний сегмент. Ми виконуємо і приватні замовлення на дні народження, весілля, враховуємо будь-які побажання", – зізнається жінка.



Зараз у пари один магазин, в Києві, в ньому знаходиться і виробництво. Є також франчайзинговий об'єкт в Запоріжжі, і вони також продають свою продукцію в мережі "Еко-лавка", Good Wine, "Антошка", Wine Time, кав'ярнях тощо.

Скільки людей працює в колективі? У LOL&POP є постійний склад – це шість осіб. І сезонні працівники, тому що це все-таки сезонний бізнес. "У передсвяткові періоди замовляють однозначно більше. Тому, якщо підрахувати всіх, то виходить 12 осіб. Дочка у нас – головний дегустатор і натхненник", – додає Олена.

Як пара створила моду на маршмеллоу

Засновниця магазину солодощів LOL&POP каже, що у 2013 року їй було дуже складно людям пояснити, що таке маршмеллоу. Так, хтось думав, що це, як пастила, як рахат-лукум чи як звичайний зефір.



"Тому ми до покупок давали невеликі пробники, щоб люди могли з'їсти і зрозуміти, що це, чи подобається їм це. Потім з'явилася можливість зробити невеликий магазин, ми почали всіх запрошувати і тоді люди вже розсмакували, що таке маршмеллоу", – додає Олена.



Яка глобальна мета Олени Токар в бізнесі? За словами підприємниці, її глобальна мета – зробити завод-мануфактуру. "Коли ми збережемо ручне виробництво, але зробимо більше робочих місць, не автоматизуємо все, то відповідно ми зможемо зробити і поширювати набагато більше продукції", – відповіла Олена.