Фанати "Динамо" вшанували загиблого на війні вболівальника написом у Києві: фото

Одна зі стін на проспекті Валерія Лобановського тепер прикрашена написом в честь вболівальника "Динамо" Ореста Квача, який загинув у 2014 році під час війни на Донбасі.

Відповідне фото розмістили фанати "Динамо" "Родичі".

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Варто зазначити, що Орест Квач народився 23 липня 1991 року у селі Заліщики Тернопільської області. Він був бійцем батальйону "Айдар". Кавалер ордена "За мужність" ІІІ ступеня. Загинув у ході війни на сході України в боях за місто Лутугино 27 липня 2014 року – підірвався на міні під час розвідувального рейду. Останки хлопця вдалося розпізнати лише по нашивці на одязі, яку вишивала його наречена. Це сталося через чотири дні після його 23-ліття.