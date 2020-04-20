Філарет провів Великодню службу без маски, а вірян причащав з однієї ложки: фото
Патріарх Філарет проігнорував рекомендації медиків та влади про дотримання карантинних обмежень під час Великодня. Під час Пасхальної служби у столичному Володимирському соборі він був без маски та рукавичок, а парафіян причащав з однієї ложки.
Про недотримання карантину під час служби свідчать фото, які Патріарх Філарет розмістив у своєму фейсбуці.
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З фото помітно, що Філарет та інші священники правили нічну службу на Великдень без масок та рукавичок.
Патріарх Філарет та священники на Великодній службі / Фейсбук Філарета
Крім того, як інформує "Бабель", Філарет давав парафіянам цілувати Біблію.
У храмі вибудовується черга на благословення перед причастям. Люди підходять до священника, він прикладає хрест до чола, а потім всі по черзі цілують Біблію, – йдеться у повідомленні.
Після благословення Патріарх Філарет по черзі причастив приблизно 50 парафіян з однієї ложки. Крім того, люди у Володимирському соборі стояли дуже близько один до одного.
Служба у Володимирському соборі у Києві за участю Філарета
Порушення карантину на Великдень: основне
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантину у Святогірській Свято-Успенській лаврі, що на Донеччині. Там у Великодню ніч зібралися понад 300 людей.
- Розглядається питання про порушення умов карантину під час Великоднього богослужіння в Почаївській лаврі на Тернопільщині.
- В Одесі теж не вдалося уникнути скупчень біля храму. Люди були подекуди без масок і не дотримувались дистанції.
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