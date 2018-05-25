Фінал Ліги Чемпіонів у Києві: Вакарчук зіграє за "Друзів Шевченка"

Напередодні фіналу Ліги чемпіонів між мадридським реалом та англійським "Ліверпулем" у Києві відбудеться Турнір чемпіонів, у якому візьмуть участь чимало зірок спорту та шоу-бізнесу.

Загалом у турнірі візьмуть участь 4 команди: "Легенди "Ліверпуля", "Легенди "Реалу", "Легенди Ліги чемпіонів" та "Друзі Шевченка".

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Змагання складатиметься із двох півфінальних поєдинків, матчу за третє місце та фіналу, кожен з яких включатиме два тайми по 15 хвилин. Усі матчі відбуватимуться 25 травня у фан-зоні на Хрещатику. Початок дійства – о 16:00.

Напередодні стали відомі попередні склади команд.

Так, за команду "Друзів Андрія Шевченка" зіграє фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук. За цю команду також зіграють головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич, його не менш іменитий помічник Олег Лужний, колишній футболіст збірної України Андрій Воронін, легендарний гравець і зараз футбольний тренер Сергій Ребров та багаторічний капітан "Шахтаря" Даріо Срна.

Тренерами цієї команди будуть мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир.

Відомо, що до складу команди "Легенд Ліги чемпіонів"увійдуть екс-партнер Шевченка по "Мілану" голландець Кларенс Зеєдорф, португалець Деку, швед Хенрік Ларссон, італієць Марко Матерацці, француз Марсель Десаї, іспанець Гаїска Мендьєта.

В іншому півфіналі зійдуться "Легенди Реала" і "Легенди Ліверпуля". У складі перших: Луїш Фігу, Роберто Карлос, Давор Шукер, Предраг Міятович, Єжи Дудек. У складі англійської команди: Стів Макманаман, Роббі Фаулер, Луїс Гарсія, Іан Раш, Патрік Бергер.

У фіналі Ліги чемпіонів у Києві зійдуться мадридський "Реал" та англійський "Ліверпуль". Букмекери ставлять на перемогу клубу з Іспанії.