Долар швидко втрачає позиції, а євро навпаки зростає. Інвестори постали перед вибором, хто правильно оцінює перспективу долара: ринки чи економісти та політики.

Коливання на світових ринках триває, і долар швидко втрачає позиції. Дуже часто ослаблення американської валюти йде разом із збільшенням споживання на світових ринках. За кількома винятками, це нормальний стан здорових ринків, що змушує вірити, що ця тенденція збережеться. Про це пише FXStreet.

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Євро зростає щодо долара

EUR/USD досягнула 1.1200, відновивши збитки з початку року, та продемонструвала зростання під час восьмої торгової сесії поспіль. Після різких коливань у березні EUR/USD все-таки вдалося повернутись до зростання і показати ознаки зламу дворічного спаду. Також ЄЦБ, як очікується, розширить програму придбання активів пізніше цього тижня, що є негативним фактором для долара.

Додатковим позитивним знаком є ​​динаміка курсу австралійського до долара США, яка наближалася до 0,7000, та як і євро, майже повністю відновила падіння до цього року. Австралія повідомила сьогодні про зниження ВВП у першому кварталі, а уряд говорить про нинішній спад, оскільки економіка швидко скорочується у другому кварталі.

Важкий вибір для інвесторів

На даний момент інвестори стикаються з життєво важливим питанням, хто правий: ринки чи економісти та політики? Остання група з тривогою дивиться в майбутнє і розглядає нові заходи для підтримки економіки. Поки що існує відчуття, що ринки занадто захоплені покупками на відскоку і зайшли занадто далеко, компенсуючи березневий крах.

Ми бачили те саме і раніше цього року, коли S&P 500 піднявся на нові висоти у січні на тлі наростаючої епідеміологічної катастрофи. Те саме можна сказати і про валютний ринок, де технічні показники показують, що долар перепродано порівняно з величезною кількістю валют від AUD, EUR і CAD до RUB і ZAR.

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Чого очікувати далі

Цього тижня ми побачимо дані про безробіття в США за травень, де очікується, багатомільйонне зниження зайнятості і ріст рівня безробіття до 20%. Збільшення рівня безробіття може спричинити скорочення витрат, що призводить до втрати робочих місць та нових скорочень витрат. І вже не на тижні, а на багато місяців.