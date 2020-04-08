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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Фонд боротьби з коронавірусом скоротили: міністр економіки назвав суму

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      Міністр економіки назвав нову суму Фонду для боротьби з коронавірусом / president.gov.ua

      Кабінет Міністрів планує створити Фонд боротьби з коронавірусом у сумі понад 65 мільярдів гривень. Це на 30% менше, ніж планували раніше. Профільний комітет допрацьовує зміни у держбюджет.

      Про гроші, які планують виділити на боротьбу з поширення коронавірусної інфекції в Україні, повідомив на брифінгу міністр фінансів Сергій Марченко.

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      Передбачені заходи на боротьбу з коронавірусом, зокрема створення фонду у розмірі 66,3 мільярда гривень,
      – зазначив Марченко.

      А це на понад 30% менше, ніж планували раніше.

      За його словами, проєкт змін до державного бюджету наразі доопрацьовує профільний парламентський комітет.

      Міністр також назвав основні показники змін до бюджету

      • дефіцит не змінювали, він залишився на рівні 298 мільярдів гривень або 7,5% ВВП;
      • доходи теж майже не коригували;
      • основні зміни відбулись у частині видатків.

      "Те, що можна було перекинути на програми фінансування, щоб не зберігати в Стабілізаційному фонді, ми перекинули. Це пенсійні та медичні виплати", – пояснив Марченко.

      Очільник відомства додав, що інші бюджетні показники відпрацьовують з урахуванням можливого відновлення капітальних видатків.

      Зверніть увагу! Напередодні спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може зібратися на позачергове засідання 9 квітня. За його словами, головним питанням будуть зміни до держбюджету.

      Що відомо про попередню спробу внести зміни у бюджет

      • Рада 30 березня відправила на доопрацювання у профільний комітет законопроєкт уряду про зміни до державного бюджету на 2020 рік.
      • За прийняття документа в першому читанні проголосували лише 223 нардепи при необхідних 226.
      • У проєкті на боротьбу з коронавірусом пропонували створити фонд на 97,1 мільярда доларів.

      Бюджет
      Які наразі основні цифри у бюджеті України на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Бюджет 2020 Бюджет Міністерство економічного розвитку і торгівлі Сергій Марченко
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