Фонд боротьби з коронавірусом скоротили: міністр економіки назвав суму
Кабінет Міністрів планує створити Фонд боротьби з коронавірусом у сумі понад 65 мільярдів гривень. Це на 30% менше, ніж планували раніше. Профільний комітет допрацьовує зміни у держбюджет.
Про гроші, які планують виділити на боротьбу з поширення коронавірусної інфекції в Україні, повідомив на брифінгу міністр фінансів Сергій Марченко.
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Передбачені заходи на боротьбу з коронавірусом, зокрема створення фонду у розмірі 66,3 мільярда гривень,
– зазначив Марченко.
А це на понад 30% менше, ніж планували раніше.
За його словами, проєкт змін до державного бюджету наразі доопрацьовує профільний парламентський комітет.
Міністр також назвав основні показники змін до бюджету
- дефіцит не змінювали, він залишився на рівні 298 мільярдів гривень або 7,5% ВВП;
- доходи теж майже не коригували;
- основні зміни відбулись у частині видатків.
"Те, що можна було перекинути на програми фінансування, щоб не зберігати в Стабілізаційному фонді, ми перекинули. Це пенсійні та медичні виплати", – пояснив Марченко.
Очільник відомства додав, що інші бюджетні показники відпрацьовують з урахуванням можливого відновлення капітальних видатків.
Зверніть увагу! Напередодні спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може зібратися на позачергове засідання 9 квітня. За його словами, головним питанням будуть зміни до держбюджету.
Що відомо про попередню спробу внести зміни у бюджет
- Рада 30 березня відправила на доопрацювання у профільний комітет законопроєкт уряду про зміни до державного бюджету на 2020 рік.
- За прийняття документа в першому читанні проголосували лише 223 нардепи при необхідних 226.
- У проєкті на боротьбу з коронавірусом пропонували створити фонд на 97,1 мільярда доларів.
Які наразі основні цифри у бюджеті України на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу
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