Фонд боротьби з коронавірусом скоротили: міністр економіки назвав суму

Кабінет Міністрів планує створити Фонд боротьби з коронавірусом у сумі понад 65 мільярдів гривень. Це на 30% менше, ніж планували раніше. Профільний комітет допрацьовує зміни у держбюджет.

Про гроші, які планують виділити на боротьбу з поширення коронавірусної інфекції в Україні, повідомив на брифінгу міністр фінансів Сергій Марченко.

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Передбачені заходи на боротьбу з коронавірусом, зокрема створення фонду у розмірі 66,3 мільярда гривень,

– зазначив Марченко.

А це на понад 30% менше, ніж планували раніше.

За його словами, проєкт змін до державного бюджету наразі доопрацьовує профільний парламентський комітет.

Міністр також назвав основні показники змін до бюджету

дефіцит не змінювали, він залишився на рівні 298 мільярдів гривень або 7,5% ВВП;

доходи теж майже не коригували;

основні зміни відбулись у частині видатків.

"Те, що можна було перекинути на програми фінансування, щоб не зберігати в Стабілізаційному фонді, ми перекинули. Це пенсійні та медичні виплати", – пояснив Марченко.

Очільник відомства додав, що інші бюджетні показники відпрацьовують з урахуванням можливого відновлення капітальних видатків.

Зверніть увагу! Напередодні спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може зібратися на позачергове засідання 9 квітня. За його словами, головним питанням будуть зміни до держбюджету.

Що відомо про попередню спробу внести зміни у бюджет

Рада 30 березня відправила на доопрацювання у профільний комітет законопроєкт уряду про зміни до державного бюджету на 2020 рік.

у профільний комітет законопроєкт уряду про зміни до державного бюджету на 2020 рік. За прийняття документа в першому читанні проголосували лише 223 нардепи при необхідних 226.

У проєкті на боротьбу з коронавірусом пропонували створити фонд на 97,1 мільярда доларів.



Які наразі основні цифри у бюджеті України на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу