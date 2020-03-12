Фондові біржі у Нью-Йорку знову обвалились: що стало причиною

Фондові біржі США відкрили торги падінням аж на 7%. Індекс S&P 500 впав на 7,02%, Nasdaq Composite — на 7,03%, Dow Jones — на 7,2%. Через це торги вирішили призупинити на 15 хвилин.

Падіння на ринках прискорилося після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію через різке поширення коронавірусу у світі. Також на черговий обвал вплинуло рішення американського президента Дональда Трампа заборонити в'їзд до США з Європи. Про це повідомляє CNN.

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Обвал світових фондових ринків:

Індекс Euro Stoxx 50 опустився до найнижчого рівня з 2016 року, втративши 5,8%.

Японський фондовий індекс Nikkei зменшився на 5%.

Фондовий індекс Гонконзької біржі Hang Seng знизився на 3,8%.



Обвал на фондових ринках / Фото CNN

Навіщо торги призупиняють на 15 хвилин

Такі правила встановили після так званого "чорного понеділка" 19 жовтня 1987 року. Тоді сталося найбільше падіння індексу Dow Jones Industrial Average за всю його історію — на 22,6%.

Згідно з правилами, якщо після відновлення торгів падіння досягає 13%, їх призупиняють ще на 15 хвилин.

Торги закривають до кінця дня, якщо падіння досягає 20%.



Так зараз виглядає таблиця Нью-Йоркської фондової біржі / Фото Bloomberg

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Що відбувається зі світовими фондовими ринками?ОПЕК та Росія 9 березня не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти. Це спровокувало падіння цін на нафту на 30%. Це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року.

Також акції міжнародних фондових бірж стрімко опустилися. Це стало найсильнішим здешевшанням з 2008 року.



Торги призупинили вже вдруге за тиждень. Вперше це сталося 9 березня, після обвалу цін на нафту. У четвер ціна на нафту Brent впала на 6,4% – до 33,54 доларів за барель через цінову війну і зниження попиту. Дохідність 10-річних держоблігацій США знизилася до 0,672% з 0,817% у середу. Фондові ринки у Західній Європі також знижуються. Stoxx 600 упав більш ніж на 10%. Сьогоднішнє падіння може стати рекордним.