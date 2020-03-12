Фондові біржі у Нью-Йорку знову обвалились: що стало причиною
Фондові біржі США відкрили торги падінням аж на 7%. Індекс S&P 500 впав на 7,02%, Nasdaq Composite — на 7,03%, Dow Jones — на 7,2%. Через це торги вирішили призупинити на 15 хвилин.
Падіння на ринках прискорилося після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію через різке поширення коронавірусу у світі. Також на черговий обвал вплинуло рішення американського президента Дональда Трампа заборонити в'їзд до США з Європи. Про це повідомляє CNN.
Радимо ознайомитись Як світова криза через коронавірус вплине на ціни в Україні: прогноз від НБУ
Обвал світових фондових ринків:
- Індекс Euro Stoxx 50 опустився до найнижчого рівня з 2016 року, втративши 5,8%.
- Японський фондовий індекс Nikkei зменшився на 5%.
- Фондовий індекс Гонконзької біржі Hang Seng знизився на 3,8%.
Обвал на фондових ринках / Фото CNN
Навіщо торги призупиняють на 15 хвилин
- Такі правила встановили після так званого "чорного понеділка" 19 жовтня 1987 року. Тоді сталося найбільше падіння індексу Dow Jones Industrial Average за всю його історію — на 22,6%.
- Згідно з правилами, якщо після відновлення торгів падіння досягає 13%, їх призупиняють ще на 15 хвилин.
- Торги закривають до кінця дня, якщо падіння досягає 20%.
Так зараз виглядає таблиця Нью-Йоркської фондової біржі / Фото Bloomberg
Цікаво Скільки грошей втратили найбагатші люди світу через обвал на фондових ринках: статистика
Що відбувається зі світовими фондовими ринками?ОПЕК та Росія 9 березня не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти. Це спровокувало падіння цін на нафту на 30%. Це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року.
Також акції міжнародних фондових бірж стрімко опустилися. Це стало найсильнішим здешевшанням з 2008 року.
Торги призупинили вже вдруге за тиждень. Вперше це сталося 9 березня, після обвалу цін на нафту. У четвер ціна на нафту Brent впала на 6,4% – до 33,54 доларів за барель через цінову війну і зниження попиту. Дохідність 10-річних держоблігацій США знизилася до 0,672% з 0,817% у середу. Фондові ринки у Західній Європі також знижуються. Stoxx 600 упав більш ніж на 10%. Сьогоднішнє падіння може стати рекордним.