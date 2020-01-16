Форум у Давосі назвав зміну клімату найбільшим ризиком для світової економіки

Всесвітній економічний форум у Давосі назвав кліматичні катастрофи і вимирання видів флори і фауни одними з найсерйозніших загроз для світової економіки.

Перед початком Давоського форуму був представлений звіт про найбільші ризики для світової економіки. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Голова форуму, ексміністр закордонних справ Норвегії Борг Бренді, заявив, що рівень моря підвищується, а пов'язані зі зміною клімату пожежі займають даделі більші площі.

Про що мовиться у звіті Давоського форуму

вперше п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Зокрема, екстремальні погодні явища і стихійні лиха істотно завдаватимуть збитків майну та інфраструктурі протягом наступних десяти років,

висока ймовірність втрати біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем,

нездатність урядів адаптуватися до зміни клімату і антропогенного збитку для навколишнього середовища. У приклад наводять екологічні злочини, розлив нафти і радіоактивне забруднення.

На традиційній щорічній зустрічі в Давосі почнеться виконання двох глобальних ініціатив:

глобальна освітня програма, що має на меті навчити 1 мільярд людей по всьому світу,

висадка по всьому світу 1 мільярда дерев.

Відзначимо, щорічний Давоський форум пройде з 21 по 24 січня. Очікується, що на нього приїдуть 3000 лідерів з 117 країн. Серед запрошених гостей – президент США Дональд Трамп, канцлерка ФРН Ангела Меркель, президент України Володимир Зеленський і екоактівістка Грета Тунберг.

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія).



Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.