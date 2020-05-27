Фріланс: скільки можна заробити і як безпечно вивести гроші

Розвиток інтернету дав змогу людям працювати з будь-якого місця на планеті. Не обов’язково цілий день проводити в офісі. Можна облаштувати зручне робоче місце у власній квартирі чи улюбленому кафе. Компанії користуються послугами фрілансерів для разових завдань, а нерідко співпраця розтягується на тривалий термін. Чи справді на фрілансі можна гарно заробити – розповідаємо у нашому матеріалі.

24 канал вирішив розібратися, скільки заробляють фрілансери, і як зробити виведення грошей зручним та безпечним процесом.

Важливо Актуальні поради для організації віддаленої роботи

Хто може працювати на себе та скільки можна заробити

Серед фрілансерів багато представників творчих професій, ІТ-сфери, реклами. Останнім часом фрілансерами стають навіть інженери, викладачі, менеджери та консультанти. Масова самоізоляція також внесла свої корективи і практично змусила багатьох людей перейти на фріланс.

Варто зазначити, що в середньому досвідчені фрілансери заробляють в 1,5-2 рази більше ніж їх офісні колеги, що мають схожий рівень кваліфікації та знань.

Доходи успішних фрілансерів практично в будь-якій професії коливаються в проміжку від 11 до 40 тисяч гривень на місяць. Звісно, тут є свої винятки, деякі успішні професіонали отримують значно більше ніж 40 тисяч гривень на місяць. Таких фрілансерів на ринку близько 10%.

Молоді люди – представники покоління Z та міленіали – дещо змінили звичні пріоритети. Для них якість життя з кожним роком стає важливішою, ніж кількість грошей. Вони активніше шукають нові бізнес-можливості та складають більшу частину сьогоднішнього ринку фрілансу.



Фрілансери з досвідом заробляють суттєво більше, ніж їх колеги в офісах / Unsplash

Компанія Payoneer провела цікаве опитування серед понад 7 000 фрілансерів з більш ніж 150 країн світу та виявила, що майже п'ята частина опитаних фрілансерів молодші ніж 25 років. З іншого боку, опитування показало, що фрілансери з покоління бебі-буму, тобто, ті, кому 55 років і більше, заробляють вдвічі більше за їх молодших колег.

Варто обмовитися, що доходи фрілансерів сильно залежать від сфери, в якій працює фахівець, кваліфікації та досвіду, рівня замовників, вміння презентувати свої послуги. Якщо фрілансер проживає в регіоні, а працює на столичні або міжнародні компанії, то розрив в доходах може бути вищим ніж 1,5-2 рази у порівнянні з офісними працівниками.

Чи потрібен диплом про вищу освіту

Здавалося б дипломовані фахівці, певна річ, отримують більше ніж їх колеги без аналогічного документа. Однак, не все так однозначно. Вищезгадане опитування проливає світло на цікаві факти. Виявляється, вплив вищої освіти на дохід вельми сумнівний.

З-посеред опитаних, лише 57% володіли ступенем бакалавра, а 19% фрілансерів мають лише диплом про середню освіту. Більше того, фрілансери, які закінчили одну лише школу, як виявилося, заробляють більше ніж їх колеги бакалаври і лише трохи менше ніж ті, у кого є ступінь магістра (або вище).

Які ж висновки можна зробити з таких результатів. Схоже на те, що компанії, які співпрацюють з фрілансерами, зацікавлені в їхніх реальних навичках. Очевидно, що роботодавці радше детальніше ознайомляться з портфоліо фрілансера, ніж довіряться заповненій графі про вищу освіту.

Чим фріланс відрізняється від віддаленої роботи

Дистанційна робота позначає спосіб взаємодії з замовником, коли все спілкування відбувається без особистого контакту – через телефон, інтернет або інші канали зв'язку. Таким чином, клієнт і виконавець перебувають на відстані один від одного.



Фрілансери з досвідом можуть працювати з будь-якої точки планети / Unsplash

Наприклад, фрілансери використовують інтернет для пошуку вигідних контрактів по всьому світу. Вони можуть жити там, де дешевше, а працювати на клієнтів, які платять більше.

Якщо фрілансер працює виключно в одному місті і особисто зустрічається з клієнтами – така робота не є віддаленою. Якщо ж він працює на клієнтів з різних міст, без особистих зустрічей – то це класична віддалена робота.

Як щодо гендерної нерівності

Як і будь-яка інша сфера – фріланс не позбавлений гендерних стереотипів, а відтак і розбіжностей в оплаті. Однак, варто зазначити, що кількість жінок-фрілансерів суттєво зростає, особливо ця тенденція помітна в останні роки.

Попри те, що у більшості країн жінок на ринку праці все ще менше, ніж чоловіків, жінки все ж лідирують в деяких сферах, наприклад, перекладах, управлінні проєктами або адміністративній роботі. За даними World Bank Data 2019, жінки становлять 39% від загальної кількості фрілансерів по всьому світу. Це означає, що у жінок є безліч поки ще нереалізованих можливостей на ринку фрілансу.

Опитування Payoneer виявило цікавий факт – у сфері фінансів та управління проєктами середня годинна ставка жінок становить 53%, а чоловіків – 56%. Разом з тим, жінки заробляють більше ніж чоловіки у сферах маркетингу та веб-дизайну – ці сфери займають майже половину всього обсягу ринку фрілансу. Це свідчить про те, що фріланс-спільнота впевнено рухається у напрямку рівної оплати праці.

Як отримати гроші за роботу та не потрапити на шахраїв

Звичайно, найкраще просто домовитися із замовником про зустріч і отримати принесені гроші готівкою. Але якщо вже ви вирішили стати фрілансером, то повинні зважати на певні особливості. Найчастіше у вас немає можливості особисто зустрітися з замовником і часто доводиться покладатися на чесне слово. Щоб не виникло проблем з отриманням гонорару, варто уникати ненадійних способів оплати.

Аби гарантовано убезпечити себе від можливості шахрайства, рекомендуємо співпрацювати з перевіреними роботодавцями з високими рейтингами. Безумовно, правильним рішенням буде скористатися послугами перевірених платіжних компаній, як от Payoneer, яка пов'язує мільйони роботодавців та професіоналів з понад 200 країн та регіонів.

Природно, що працюючи з іноземним замовником з США, Японії, Канади чи Австралії ви можете перейматися щодо гарантії оплати виконаної роботи. А такому випадку платіжна система Payoneer гарантує перерахунки всередині мережі без жодної комісії всього лише до 2-х годин.



Платіжна система суттєво полегшить процес отримання платні за власну роботу / Unsplash

Крім того, ви можете скористатися Global Payment Service. Це сервіс який дозволяє отримувати гроші на реквізити, які надає Payoneer. Тут дуже зручно використовувати сервіс "Запит платежу" за допомогою якого можна виставити рахунок клієнту. Своєю чергою, замовник може оплатити ваші послуги зі свого банківського рахунку чи за допомогою банківської картки.

Платіжна система також дозволить отримати кошти за реквізитами. Клієнту просто потрібно перевести оплату зі свого банківського рахунку на ваш розрахунковий рахунок. Всі оплати і роботи будуть регулюватися в рамках угоди між виконавцем та замовником, а ваші реквізити Payoneer при цьому прописуються в угоді.

Після того, як гроші за виконану роботу потрапляють на ваш рахунок, їх можна зручно перевести на карту будь-якого українського банку. Варто зазначити, що за виведення грошей з системи Payoneer на картки банків-партнерів (Приватбанк, Monobank, "Альфа Банк" та ін.) стягується невелика комісія у розмірі 2%.

Як і в будь-якій іншій справі, початківці у сфері фрілансу зустрічають з ризиком натрапити на шахраїв. Одним з поширених способів обману є всілякі піраміди та чарівні гаманці. Одразу рекомендуємо оминати десятою дорогою всілякі вичитування листів, різних спонсорів та кліки по рекламних банерах. Все це не має до фрілансу ніякого стосунку.