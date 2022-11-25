Війна перейшла у другу фазу стратегічної рівноваги, – військовий експерт

З похолоданням і погіршенням погодних умов ситуація на фронті завмерла. Відсутність активності на лінії зіткнення говорить про те, що війна вступила у другу фазу стратегічної вогневої рівноваги.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Перша фаза відбулась з травня до початку вересня – фронт також перебував у зоні стратегічної вогневої рівноваги: ні ЗСУ не могли просунутися вперед, ні противник.

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Зимою особливий тип ведення бойових дій

За його словами, лише коли сталася блискуча Харківська операція, а потім не менш блискуча Херсонська, ситуація на фронті змінилась на нашу користь.

Зараз ми стали у другу фазу стратегічної рівноваги. Цілком логічно, що так відбулося. Попереду зима, в цей період – має бути особливий тип ведення бойових дій,

– наголосив експерт.

Ця війна на 95% артилерійська

Черник вважає, що оперативної паузи на фронті не буде. Події будуть розвиватися у режимі контрартилерійських великих дуелей і великих артилерійських ударів.

"Хоча, насправді, завжди так було і залишиться надалі. Єдина відмінність: вогневі вали противника щонайменше удвічі або навіть утричі знизилися", – зазначив співрозмовник.

На думку військового експерта, росіяни встали на шлях снарядного голоду, але це не означає, що у них закінчилися снаряди.

Спроби контрнаступальних дій можуть бути

Він зазначив, якщо погода буде морозною і важка техніка зможе рухатись ґрунтом (танк Т-39 і артилерійська установка важать – 42 тони, БМП і БТР – у межах 12 – 13 тонн), то найлогічніше, що спроби контрнаступальних дій і з нашої сторони, і зі сторони ворога будуть. Якщо зима буде м'якою і ґрунт в'язкий, то знову буде працювати артилерія.

В цю хвилину в частині якості ми на порядок вище, але на превеликий жаль в частині кількості противник щонайменше у двічі нас переважає,

– наголосив Петро Черник.

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