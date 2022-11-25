Война перешла во вторую фазу стратегического равновесия, – военный эксперт

С похолоданием и ухудшением погодных условий ситуация на фронте замерла. Отсутствие активности на линии столкновения говорит о том, что война вступила во вторую фазу стратегического огневого равновесия.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Первая фаза состоялась с мая по начало сентября – фронт также находился в зоне стратегического огневого равновесия: ни ВСУ не могли продвинуться вперед, ни противник.

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Зимой особый тип ведения боевых действий

По его словам, только когда произошла блестящая Харьковская операция, а затем не менее блестящая Херсонская ситуация на фронте изменилась в нашу пользу.

Сейчас мы встали во вторую фазу стратегического равновесия. Вполне логично, что это произошло. Впереди зима, в этот период должен быть особый тип ведения боевых действий,

– подчеркнул эксперт.

Эта война на 95% артиллерийская

Черник считает, что оперативной паузы на фронте не будет. События будут развиваться в режиме контрартиллерийских дуэлей и больших артиллерийских ударов.

"Хотя, на самом деле, всегда так было и останется в дальнейшем. Единственное отличие: огневые валы противника, по меньшей мере, вдвое или даже втрое снизились", - отметил собеседник.

По мнению военного эксперта, россияне встали на путь снарядного голода, но это не значит, что у них кончились снаряды.

Попытки контрнаступательных действий могут быть

Он отметил, если погода будет морозной и тяжелая техника сможет двигаться по почве (танк Т-39 и артиллерийская установка весят – 42 тонны, БМП и БТР – в пределах 12 – 13 тонн), то логично, что попытки контрнаступательных действий и с нашей стороны, и со стороны врага будут. Если зима будет мягкой и почва вязкой, то снова будет работать артиллерия.

В эту минуту в части качества мы на порядок выше, но к большому сожалению в части количества противник по меньшей мере в два раза нас превозмагает,

– подчеркнул Петр Черник.

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