Война перешла во вторую фазу стратегического равновесия, – военный эксперт
С похолоданием и ухудшением погодных условий ситуация на фронте замерла. Отсутствие активности на линии столкновения говорит о том, что война вступила во вторую фазу стратегического огневого равновесия.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Первая фаза состоялась с мая по начало сентября – фронт также находился в зоне стратегического огневого равновесия: ни ВСУ не могли продвинуться вперед, ни противник.
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Зимой особый тип ведения боевых действий
По его словам, только когда произошла блестящая Харьковская операция, а затем не менее блестящая Херсонская ситуация на фронте изменилась в нашу пользу.
Сейчас мы встали во вторую фазу стратегического равновесия. Вполне логично, что это произошло. Впереди зима, в этот период должен быть особый тип ведения боевых действий,
– подчеркнул эксперт.
Эта война на 95% артиллерийская
Черник считает, что оперативной паузы на фронте не будет. События будут развиваться в режиме контрартиллерийских дуэлей и больших артиллерийских ударов.
"Хотя, на самом деле, всегда так было и останется в дальнейшем. Единственное отличие: огневые валы противника, по меньшей мере, вдвое или даже втрое снизились", - отметил собеседник.
По мнению военного эксперта, россияне встали на путь снарядного голода, но это не значит, что у них кончились снаряды.
Попытки контрнаступательных действий могут быть
Он отметил, если погода будет морозной и тяжелая техника сможет двигаться по почве (танк Т-39 и артиллерийская установка весят – 42 тонны, БМП и БТР – в пределах 12 – 13 тонн), то логично, что попытки контрнаступательных действий и с нашей стороны, и со стороны врага будут. Если зима будет мягкой и почва вязкой, то снова будет работать артиллерия.
В эту минуту в части качества мы на порядок выше, но к большому сожалению в части количества противник по меньшей мере в два раза нас превозмагает,
– подчеркнул Петр Черник.
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