На этот раз Трамп не понял, что говорит журналист. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Forbes Breaking News.

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На обнародованных кадрам мы видим очередную курьезную ситуацию с участием Дональда Трампа. Журналист задал ему вопрос, который Трамп не понял из-за акцента мужчины. Этот случай быстро приобрел популярность в интернете, и видео с моментом недоразумения стало вирусным.

Трамп снова не понял, что говорит журналист: смотрите видео

Это не первый подобный инцидент. Ранее Трамп хотел ответить на вопрос журналистки из Афганистана, но не понял ни одного слова. Несмотря на это, Трамп похвалил ее голос и акцент, а потом просто пожелал ей жить в мире.

Заметим, что только за первую неделю после возвращения Трампа в Белый дом он публично выступал 7 часов 44 минуты. Кроме того, за первые 9 дней своего президентства Трамп подписал 38 указов. Это рекорд по скорости среди президентов в современной истории США. Поэтому в Белом доме хотят нанять еще одного стенографиста.