Цього разу Трамп не зрозумів, що каже журналіст. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Forbes Breaking News.

Дивіться також Кохання, коти і меми: як соцмережі реагують на День святого Валентина

На оприлюднених кадрам ми бачимо чергову курйозну ситуацію за участю Дональда Трампа. Журналіст поставив йому запитання, яке Трамп не зрозумів через акцент чоловіка. Цей випадок швидко набув популярності в інтернеті, і відео з моментом непорозуміння стало вірусним.

Трамп знову не зрозумів, що каже журналіст: дивіться відео

Це не перший подібний інцидент. Раніше Трамп хотів відповісти на питання журналістки з Афганістану, але не зрозумів жодного слова. Попри це, Трамп похвалив її голос і акцент, а потім просто побажав їй жити в мирі.

Зауважимо, що лише за перший тиждень після повернення Трампа у Білий дім він публічно виступав 7 годин 44 хвилини. Крім того, за перші 9 днів свого президентства Трамп підписав 38 указів. Це рекорд за швидкістю серед президентів у сучасній історії США. Через це у Білому домі хочуть найняти ще одного стенографіста.