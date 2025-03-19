Подборку из десяти самых странных правил для водителей со всего мира опубликовало издание "Автопилот", передает 24 Канал.

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Какие странные правила для водителей существуют в разных странах

С 2021 года в Франции действует закон, запрещающий снимать на фото или видео правоохранителей и их машины. За нарушение можно получить штраф или даже попасть под арест.

У Финляндии таксист, который хочет включать музыку для пассажиров, должен ежегодно платить сбор в размере 22 евро, то есть почти 1000 гривен.

У Македонии запрещено сажать пьяного пассажира на переднее сиденье рядом с водителем, чтобы избежать ситуаций, которые могут его отвлечь.

На Кипре во время управления автомобилем нельзя есть или пить, ведь закон требует держать обе руки на руле. Нарушителей штрафуют на 50 кипрских фунтов (около 90 долларов или более 3700 гривен).



На Кипре нельзя есть или пить за рулем / Фото Unsplash

У Германии можно управлять автомобилем в любом виде, даже без одежды, поскольку машина считается частной территорией. Но обувь обязательна, во избежание потери контроля над педалями.

В итальянском городке Эболи, что в провинции Салерно, водителям запрещено целоваться за рулем. Нарушителям грозит штраф от 50 до 500 евро.

У Дании перед тем, как тронуться, водитель должен проверить, никто не находится под его авто. Это правило ввели для предотвращения несчастных случаев.

У Швейцарии воскресенье считается днем обязательного отдыха, поэтому запрещено выполнять громкие работы, в частности мыть автомобиль.



В Швейцарии в воскресенье нельзя мыть авто / Фото Unsplash

На Филиппинах введена система для ограничения количества транспорта на улицах по последней цифре номерного знака. Например, если номер заканчивается на 1 или 2, автомобиль не может выезжать на дороги в понедельник.

В Японии водителей штрафуют на 65 долларов (2700 гривен), если они проехали через лужу и облили пешехода.

А как насчет Украины

В Украине действуют стандартизированные правила дорожного движения, которые направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Среди ключевых моментов, о которых следует помнить: