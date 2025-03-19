Добірку з десяти найдивніших правил для водіїв з усього світу опублікувало видання "Автопілот", передає 24 Канал.

Дивіться також Двогодинна лекція про печенігів: соцмережі жартують про розмову Трампа та Путіна

Які дивні правила для водіїв існують у різних країнах

З 2021 року у Франції діє закон, що забороняє знімати на фото чи відео правоохоронців і їхні машини. За порушення можна отримати штраф або навіть потрапити під арешт.

У Фінляндії таксист, який хоче вмикати музику для пасажирів, повинен щорічно сплачувати збір у розмірі 22 євро, тобто майже 1000 гривень.

У Македонії заборонено садити п'яного пасажира на переднє сидіння поруч із водієм, щоб уникнути ситуацій, які можуть його відволікти.

На Кіпрі під час керування автомобілем не можна їсти чи пити, адже закон вимагає тримати обидві руки на кермі. Порушників штрафують на 50 кіпрських фунтів (близько 90 доларів або ж понад 3700 гривень).



На Кіпрі не можна їсти чи пити за кермом / Фото Unsplash

У Німеччині можна кермувати автомобілем у будь-якому вигляді, навіть без одягу, оскільки машина вважається приватною територією. Але взуття обов'язкове, щоб уникнути втрати контролю над педалями.

В італійському містечку Еболі, що в провінції Салерно, водіям заборонено цілуватися за кермом. Порушникам загрожує штраф від 50 до 500 євро.

У Данії перед тим, як рушити, водій має перевірити, чи ніхто не перебуває під його авто. Це правило запровадили для запобігання нещасним випадкам.

У Швейцарії неділя вважається днем обов'язкового відпочинку, тому заборонено виконувати гучні роботи, зокрема мити автомобіль.



У Швейцарії в неділю не можна мити авто / Фото Unsplash

На Філіппінах запроваджено систему для обмеження кількості транспорту на вулицях за останньою цифрою номерного знаку. Наприклад, якщо номер закінчується на 1 або 2, автомобіль не може виїжджати на дороги у понеділок.

В Японії водіїв штрафують на 65 доларів (2700 гривень), якщо вони проїхали через калюжу і облили пішохода.

А як щодо України

В Україні діють стандартизовані правила дорожнього руху, які спрямовані на забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед ключових моментів, про які слід пам'ятати: